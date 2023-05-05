Галерея ⟩ Провокация? На российском берегу Наровы к 9 мая устанавливают большой экран

«На федеральном уровне было принято решение провести у нас 9 мая в "большом формате", – рассказал глава администрации Ивангорода Александр Соснин. – В Ивангороде пройдет праздничный концерт с хорошей программой, который даст казачий ансамбль. На берегу [реки] Наровы мы установим большой экран, чтобы и жители Нарвы смогли посмотреть этот концерт».

Член Нарвского горсобрания Денис Ларченко сказал Rus.Postimees, что подобная провокация, возможно, привлечет некоторое количество «зевак». «Я уверен, что на место придут и те, кто просто хотят поглазеть на зрителей этого "перформанса". Очень надеюсь, что все пройдет мирно и без каких-либо дополнительных провокаций», - заявил Ларченко.

В прошлом году российские власти уже продемонстрировали свое отношение к происходящему в Нарве. После переноса танка T-34 из Нарвы в столичный Военный музей администрация Ивангорода решила установить такую же боевую машину Красной армии на своем берегу, недалеко от контрольно-пропускного пункта. Дуло ивангородского танка направлено в сторону Нарвы.

По оценке мэра Нарвы Катри Райк, 9 мая в этом году пройдет схожим с прошлым годом образом, так как местные жители уже привыкли к новой реальности и поняли, что это не было проектом одного года.