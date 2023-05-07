«Не плюй в колодец!»: мэры городов Ида-Вирумаа о коалиционном соглашении

Ида-Вирумаа. По мнению и глав муниципалитетов, и жителей региона, необходимо очень осторожно подходить и к идее о запрете на открытие новых шахт, потенциально могущих дать рабочие места.

Почти месяц прошел с момента обнародования коалиционного соглашения. Жители Северо-Востока надеялись увидеть в нем конкретные шаги нового правительства, направленные на повышение своего благосостояния, а главы самоуправлений - найти решения проблемы безработицы, механизмы привлечения инвестиций и государственного финансирования в рамках справедливого перехода. Rus.Postimees выяснил, почему мэры самоуправлений Ида-Вирумаа сочли соглашение «поверхностным документом».