«Не плюй в колодец!»: мэры городов Ида-Вирумаа о коалиционном соглашении

Почти месяц прошел с момента обнародования коалиционного соглашения. Жители Северо-Востока надеялись увидеть в нем конкретные шаги нового правительства, направленные на повышение своего благосостояния, а главы самоуправлений - найти решения проблемы безработицы, механизмы привлечения инвестиций и государственного финансирования в рамках справедливого перехода. Rus.Postimees выяснил, почему мэры самоуправлений Ида-Вирумаа сочли соглашение «поверхностным документом».
По мнению большинства глав самоуправлений Северо-Востока, ида-вирумааская часть коалиционного соглашения слишком общая. В ней отсутствуют конкретные шаги правительства по направлению к нормализации социально-экономической жизни региона. Больше всего непонимания вызывает отсутствие конкретики в вопросах финансирования.
Ключевые слова
- ида-вирумаа
- коалиция
- йыхви
- кохтла-ярве
- нарва
- силламяэ
- кохтла-нымме
- нарва-йыэсуу
- сланцевая промышленность
- сланцевое масло
- коалиционные переговоры
- силламяэский порт
- коалиционный договор
- йыхвиская волость
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- Сланцевая энергетика
- Ида-Виру
- йыхвиский стадион
- город кохтла-ярве
- ида-вируская программа
- река кохтла
- будущее Ида-Вирумаа