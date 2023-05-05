Печальная статистика: пожилые водители могут быть так же опасны, как и пьяные водители

Виновник аварии объяснил, что не увидел переходившую дорогу женщину с детской коляской. В прошлую пятницу под Эльва 91-летний мужчина на своей машине столкнулся с движущимся навстречу фургоном. В аварии погибли пассажир фургона и сам пожилой человек. По всей Эстонии в этом году водители в возрасте 70 лет и старше уже стали причиной почти 20 аварий, в которых пострадали люди.