Пт, 5.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Печальная статистика: пожилые водители могут быть так же опасны, как и пьяные водители

Эйли Арула
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Одна неделя и два серьезных ДТП: в прошлую пятницу под Эльва 91-летний мужчина устроил аварию, в результате которой погибли мужчина средних лет в другой машине и он сам. Несколько дней назад 83-летний водитель на пешеходном переходе в Тарту сбил молодую женщину и ее восьмимесячного сына.
Одна неделя и два серьезных ДТП: в прошлую пятницу под Эльва 91-летний мужчина устроил аварию, в результате которой погибли мужчина средних лет в другой машине и он сам. Несколько дней назад 83-летний водитель на пешеходном переходе в Тарту сбил молодую женщину и ее восьмимесячного сына. Фото: 3 x Jürgen Puistaja/kollaaž

В среду днем в Тарту, недалеко от предприятия Salvest, ​​83-летний водитель не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мать и восьмимесячного ребенка в коляске. В результате столкновения серьезно пострадали 26-летняя женщина и ребенок.

Виновник аварии объяснил, что не увидел переходившую дорогу женщину с детской коляской. В прошлую пятницу под Эльва 91-летний мужчина на своей машине столкнулся с движущимся навстречу фургоном. В аварии погибли пассажир фургона и сам пожилой человек. По всей Эстонии в этом году водители в возрасте 70 лет и старше уже стали причиной почти 20 аварий, в которых пострадали люди.

За сухой статистикой скрывается печальный вывод: пожилые водители вызывают почти столько же аварий, сколько пьяные водители. В этих случаях возникает вопрос, когда возраст и состояние здоровья человека таковы, что он уже не должен находиться за рулем автомобиля.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх