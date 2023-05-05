Теннисистка, нуждавшаяся в пересадке костного мозга, триумфально вернулась на корт после долгой паузы

В мае 2020 года у теннисистки, которой месяц назад исполнилось 27 лет, диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Это злокачественное заболевание кроветворной системы. Спустя восемь месяцев Корашвили перенесла сложнейшую операцию по пересадке костного мозга.

В минувшее воскресенье спортсменка завершила длившуюся более трех лет паузу (в последний раз она выходила на корт в декабре 2019 года). На проходившем в Тбилиси (Грузия) турнире ITF 40 в квалификационном туре она обыграла Анамарию Куртсикашвили (4:6, 6:2, 6:1). Правда, в следующем туре она потерпела поражение.