Украинская теннисистка Александра Корашвили победила тяжелейшее заболевание и спустя три года вновь вернулась на корт.
Теннисистка, нуждавшаяся в пересадке костного мозга, триумфально вернулась на корт после долгой паузы
В мае 2020 года у теннисистки, которой месяц назад исполнилось 27 лет, диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Это злокачественное заболевание кроветворной системы. Спустя восемь месяцев Корашвили перенесла сложнейшую операцию по пересадке костного мозга.
В минувшее воскресенье спортсменка завершила длившуюся более трех лет паузу (в последний раз она выходила на корт в декабре 2019 года). На проходившем в Тбилиси (Грузия) турнире ITF 40 в квалификационном туре она обыграла Анамарию Куртсикашвили (4:6, 6:2, 6:1). Правда, в следующем туре она потерпела поражение.
До болезни Корашвили не входила в число топовых теннисисток. В мировой рейтинговой таблице ее позиция в индивидуальном зачете была 414-й, в парном – 202-й. За свою карьеру она выиграла на турнирах ITF три индивидуальных первых места и 12 первых – в паре.