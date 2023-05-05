В Вырумаа в результате аварии пострадала женщина

Авария произошла за несколько минут до семи часов вечера в деревне Касаритса на пересечении дороги Рыуге-Вериярве и дороги Козе-Кябли. 18-летний юноша за рулем Audi A6 Avant не уступил дорогу автомобилю Kia Ceed под управлением 71-летнего мужчины, двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения 68-летняя пассажирка Kia получила травмы и была доставлена ​​в Южно-Эстонскую больницу.