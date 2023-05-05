В Вырумаа в результате аварии пострадала женщина

В четверг вечером в волости Выру произошло дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла за несколько минут до семи часов вечера в деревне Касаритса на пересечении дороги Рыуге-Вериярве и дороги Козе-Кябли. 18-летний юноша за рулем Audi A6 Avant не уступил дорогу автомобилю Kia Ceed под управлением 71-летнего мужчины, двигавшемуся по главной дороге.
В результате столкновения 68-летняя пассажирка Kia получила травмы и была доставлена в Южно-Эстонскую больницу.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Мартин Райд сообщил, что оба водителя были трезвы и имели водительские удостоверения. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе разбирательства.
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