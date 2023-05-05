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В Вырумаа в результате аварии пострадала женщина

Яан Рапп
, Исполнительный редактор Lõuna-Eesti Postimees
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Дорожно-транспортное происшествие в Вырумаа.
Дорожно-транспортное происшествие в Вырумаа. Фото: Politsei

В четверг вечером в волости Выру произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла за несколько минут до семи часов вечера в деревне Касаритса на пересечении дороги Рыуге-Вериярве и дороги Козе-Кябли. 18-летний юноша за рулем Audi A6 Avant не уступил дорогу автомобилю Kia Ceed под управлением 71-летнего мужчины, двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения 68-летняя пассажирка Kia получила травмы и была доставлена ​​в Южно-Эстонскую больницу.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Мартин Райд сообщил, что оба водителя были трезвы и имели водительские удостоверения. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе разбирательства.

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