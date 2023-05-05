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В апреле лучшим игроком и тренером были названы представители клуба «Левадия»

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Курро Торрес.
Курро Торрес. Фото: FCI Levadia

Лучшим игроком и тренером апреля стали полузащитник «Левадии» Эрнест Аджири и главный тренер Курро Торрес.

Ставший лучшим игроком месяца Эрнест Аджири в апреле все игры начинал в старте и заработал 470 минут игрового времени. В прошлом месяце Аджири забил пять голов и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата в общей сложности с семью голами. Также в апреле Эрнест Аджири отдал и две голевые передачи.

Эрнест Аджири.
Эрнест Аджири. Фото: Katariina Peetson, jalgpall.ee

Звание лучшего тренера месяца заслужил наставник «Левадии» Курро Торрес. В течение апреля «Левадия» стала единственной командой Премиум-лиги, которая не потерпела ни одного поражения, в шести играх было одержано пять побед и одна ничья. За месяц команда забила 23 гола и пропустила всего три, а в трёх играх и вовсе отстояла на ноль. С 23 очками в активе «Левадия» возглавляет турнирную таблицу Премиум-лиги.

Курро Торрес.
Курро Торрес. Фото: Katariina Peetson, jalgpall.ee
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