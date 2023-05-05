Видео ⟩ К полицейской погоне в Нарве присоединилсся неравнодушный пес

29 апреля утром полицейские заметили в Нарве водителя с подозрительным стилем вождения, который не отреагировал на сигнал патруля остановиться. Вместо этого он стал удирать от стражей порядка.

«Увидев погоню, четырехлапый общественный активист решил, что у него тоже есть шанс поймать нарушителя, и собачий патруль взялся за дело. Поскольку скорость местами достигала 100 км/ч, пес решил в этот раз позволить полиции самостоятельно разобраться с нарушителем», – описало Нарвское отделение полиции.