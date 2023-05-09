Читатель Rus.Postimees обратился в редакцию с важным напоминанием: тема запрета курения на балконах обсуждается долгие годы, но правительство так ни к чему и не пришло.
Обеспокоенный читатель: когда же в Эстонии наконец запретят курение на балконах?
«Меня как гражданина и налогоплательщика интересует, когда уже в Эстонии запретят курение на балконах? По cтатистике у нас лишь 20 процентов курящего населелния, большинство поддерживает запрет курения на балконах. Обсуждений по данному вопросу много, вред пассивного курения уже тысячу раз доказан, но фактически государство ничего решать по данному вопросу не собирается (в отличие от Финляндии, Латвии и Литвы, где уже несколько лет действует строгий законодательный запрет)», - пишет читатель.
Институт развития здоровья поддерживает инициативу
«Мы согласны с тем, что пришло время внести изменение», - говорит глава отдела по вопросам алкоголя и табачных изделий Института развития здоровья (TAI) Аннели Саммель. По ее словам, в результате курения на балконах и из окон многоквартирных домов, соседи курильщиков часто подвергаются еще большему воздействию табачного дыма, чем сами курильщики. Она отметила, что за последние двадцать лет социальные нормы изменились - даже пассивное курение не принимается большинством.
«Мы считаем, что по этой причине следует скорректировать правила таким образом, чтобы они больше соответствовали интересам некурящих», - говорит Саммель. По ее мнению, модернизация правил поможет еще больше повлиять на отношение общества к пассивному курению и его последствиям. Это побудило бы людей отстаивать свои права, а также смелее обращаться в суд.
«Важно создать такие условия, чтобы пострадавшему от пассивного курения не пришлось доказывать ущерб здоровью в суде, ведь с большой вероятностью причиненный ущерб и пассивное курение нельзя будет связать», - говорит Саммель. Поэтому TAI считает важным внести изменения в закон. «Чтобы у курящей стороны возникла обязанность делать все возможное, чтобы курение на балконах или из окон не причиняло вреда лицам, находящимся в соседней квартире», - объясняет Саммель.
Провизор: исследования подтверждают опасения
«Сложно оценить конкретные риски для отдельного человека, базируясь на информации о том, что его сосед курит на балконе. Дым, который попадает в квартиру, является пассивным курением и может повышать риски связанных с ним заболеваний. Провести клиническое исследование, при котором удалось бы выяснить насколько часто люди заболевают при подобном соприкосновении с дымом, невозможно. Причина в том, что для этого нужны долгосрочные наблюдения за одной и той же группой людей и их соседями. Тем не менее исследования показывают, что даже при курении у входов в помещения в организмах некурящих находят продукты распада никотина и других компонентов дыма», - комментирует провизор и радиоведущий Алексей Моргунов.
По мнению TAI, крайне важно, чтобы формулировка «обычное пользование квартиры», которое употребляется в Законе о квартирной собственности, включала в себя понимание того, что курение не соответствует «обычному» использованию. Следовательно, в таком случае соседи не будут страдать от распространяющегося табачного дыма.
Для этой цели в 2021 году TAI заказал юридический анализ и направил его с предложениями в Министерство социальных дел.
Но почему правительство не хочет следовать примеру соседних стран?
По мнению TAI, основной причиной того, что данное изменение не получило достаточной поддержки, является вопрос организации мониторинга изменения закона и поиска ресурсов для него.
«Мы надеемся, что юридический анализ побудит некоторых людей обратиться суд. Если бы существовала позитивная судебная практика по защите прав некурящих, то, вероятно, и курильщики более серьезно относились бы к жалобам своих соседей», - подытожила Саммель.
Стоит обсудить вопрос с квартирным товариществом
«Если есть желание полностью запретить или ограничить частично курение на балконах, то этот вопрос следует зафиксировать письменно на общем собрании квартирного товарищества», - объясняет присяжный адвокат Олег Матвеев.
Матвеев отмечает, что на собрании следует сформулировать санкции: например, штрафы за каждый зафиксированный случай курения на балконе в неположенное время. Будет лучше, если решение на собрании примут единогласно, так как оно затрагивает и совместную собственность владельцев всех квартир в доме.
По словам адвоката, судебная практика подтверждает, что доказать вред курения крайне сложно, даже если он действительно нанесен.
«Стороны могут попытаться договориться между собой о дополнительном строительстве в квартире, замене окон или утеплении, чтобы дыма от курения было меньше. Но если соглашение не будет достигнуто, шансы добиться подобного ремонта через суд невелики», - отмечает Матвеев.
Для законодательного регулирования вопроса нет оснований
Rus.Postimees решил обратиться в Министерство социального страхования и выяснить, почему в Эстонии не ужесточается табачная политика.
«За последние годы было проведен анализ ситуации и прошло несколько дискуссий по этой теме. В результате был сделан вывод, что для законодательного регулирования вопроса нет оснований, что, безусловно, не означает, что этот вопрос не может быть поднят снова (например, если будет подана петиция и т. п.)», - комментирует специалист отдела развития общественного здравоохранения Министерства социальных дел Айве Теллинг.
Теллинг напоминает, что в соответствии с Законом о квартирной собственности регулярное курение на балконе, приготовление гриля, употребление алкоголя, прослушивание громкой музыки – действия, которые сопровождаются дымом или шумом в воздухе и могут мешать другому владельцу квартиры и выходить за пределы нормального использования жилой собственности. «В этом случае другой владелец квартиры может вмешаться и потребовать прекратить вышеуказанную деятельность», - отмечает специалист.
«Если кто-то из жильцов курит на своем балконе, его соседи могут оказаться пассивными курильщиками, тогда как в Конституции Эстонской Республики указано, что у каждого есть право на защиту здоровья. Кроме того, Закон о народном здравоохранении говорит о том, что человек своей непосредственной деятельностью или путем ухудшения жизненной среды не должен подвергать опасности здоровье другого человека Не стоит забывать и о Законе о пожарной безопасности, согласно которому человек обязан предпринимать меры по предотвращению возникновения пожара и воздерживаться от действий, которые могут вызвать возгорание», - говорит Теллинг.
По слоам специалиста, наиболее эффективным подходом к решению проблемы является действие через квартирное товарищество. «Следует вынести вопрос на общее собрание, а затем внести соответствующие требования во внутренние предписания. После этого на членов квартирного товарищества, не соблюдающих установленные правила, можно воздействовать, призывая их к порядку. На сайте Института здоровья даны рекомендации, как можно действовать в подобной ситуации», - говорит Теллинг.