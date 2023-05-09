Обеспокоенный читатель: когда же в Эстонии наконец запретят курение на балконах?

«Мы надеемся, что юридический анализ побудит некоторых людей обратиться суд. Если бы существовала позитивная судебная практика по защите прав некурящих, то, вероятно, и курильщики более серьезно относились бы к жалобам своих соседей», - подытожила Саммель.

Стоит обсудить вопрос с квартирным товариществом

Олег Матвеев. Фото: Diana Unt/DIANA UNT Photography

«Если есть желание полностью запретить или ограничить частично курение на балконах, то этот вопрос следует зафиксировать письменно на общем собрании квартирного товарищества», - объясняет присяжный адвокат Олег Матвеев.

Матвеев отмечает, что на собрании следует сформулировать санкции: например, штрафы за каждый зафиксированный случай курения на балконе в неположенное время. Будет лучше, если решение на собрании примут единогласно, так как оно затрагивает и совместную собственность владельцев всех квартир в доме.

По словам адвоката, судебная практика подтверждает, что доказать вред курения крайне сложно, даже если он действительно нанесен.

«Стороны могут попытаться договориться между собой о дополнительном строительстве в квартире, замене окон или утеплении, чтобы дыма от курения было меньше. Но если соглашение не будет достигнуто, шансы добиться подобного ремонта через суд невелики», - отмечает Матвеев.