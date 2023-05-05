Эстонская православная церковь отказалась от проведения панихиды 9 мая

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП), которая не получила разрешения провести 9 мая панихиду на кладбище Сил обороны, где находится бронзовый солдат, решила организовать службу в какой-нибудь другой день.
«Соответствует действительности, что Эстонская православная церковь Московского патриархата дала нам знать, что желает провести богослужение не 9 мая, а в другой день», - сказала ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. По ее словам, полиция еще не получила ходатайство с новой датой и местом.
Полиция сообщила, что перед 9 мая запрещает публичные собрания, на которых с большой долей вероятности будет использоваться враждебная символика.
Эстонская православная церковь Московского патриархата обратилась на этой неделе в Департамент полиции и погранохраны с вопросом, будет ли в этот день разрешено проведение панихиды на кладбище Сил обороны.
По словам секретаря церковного управления, в предыдущие годы службы проходили в часовне, поэтому церковь хочет провести их и в этом году. «Должны ли мы запросить разрешение и регистрировать мероприятие?» - спросил представитель ЭПЦМП.
В своем ответе руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм отметил, что богослужения разрешено проводить в часовне на территории кладбища. «Мы просим не проводить богослужения за пределами часовни, так как территория кладбища является общественным местом, где запрещены публичные собрания», - заявил он.
Департамент полиции и погранохраны объяснил, что в случае проведения службы на открытом воздухе может возникнуть ситуация, когда потребуется вмешательство органов, ответственных за безопасность. «Эта деятельность может помешать самой службе, поэтому мы просим, чтобы она проводилась в часовне», - пояснил Кумм.