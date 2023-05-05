Эстонская православная церковь отказалась от проведения панихиды 9 мая

«Соответствует действительности, что Эстонская православная церковь Московского патриархата дала нам знать, что желает провести богослужение не 9 мая, а в другой день», - сказала ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. По ее словам, полиция еще не получила ходатайство с новой датой и местом.

Полиция сообщила, что перед 9 мая запрещает публичные собрания, на которых с большой долей вероятности будет использоваться враждебная символика.

Эстонская православная церковь Московского патриархата обратилась на этой неделе в Департамент полиции и погранохраны с вопросом, будет ли в этот день разрешено проведение панихиды на кладбище Сил обороны.

По словам секретаря церковного управления, в предыдущие годы службы проходили в часовне, поэтому церковь хочет провести их и в этом году. «Должны ли мы запросить разрешение и регистрировать мероприятие?» - спросил представитель ЭПЦМП.

В своем ответе руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм отметил, что богослужения разрешено проводить в часовне на территории кладбища. «Мы просим не проводить богослужения за пределами часовни, так как территория кладбища является общественным местом, где запрещены публичные собрания», - заявил он.