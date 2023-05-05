Российская сборная боится ехать в Крым: ситуация непростая

«В связи с непростой ситуацией в регионе майский сбор пройдет в те же сроки (с 15 по 31 мая), но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу», – сказал тренер Юрий Бородавко.