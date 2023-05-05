13-14 мая в Маарду в парке Келламяэ пройдет традиционная весенняя ярмарка, которая предложит как местным жителям, так и гостям города насыщенную культурную программу, развлечения и мероприятия на любой возраст и вкус. В этом году на ярмарке можно будет посетить около 400 торговых точек, которые будут открыты торговцами из Эстонии, Латвии и Литвы.
Маарду приглашает на весеннюю ярмарку: количество торговых точек и культурная программа приятно удивят
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, одним из самых ожидаемых и ярких событий весны является Маардуская весенняя ярмарка - мероприятие пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей и торговцев из других городов и стран, приезжающих полюбоваться ярмаркой и предложить свои товары. «Мы ценим традиции и каждый год подготавливаем развлекательную программу, которая создает уют и подчеркивает уникальность нашего города, именно ради этой атмосферы и чувства единства люди приходят на нашу ярмарку. При этом каждый год организаторы стараются предложить гостям что-то новое - культурная программа разнообразна своими артистами, а блюда, предлагаемые на ярмарке, удовлетворят самых требовательных покупателей», – сказал мэр.
В этом году на сцене можно будет увидеть танцы, пение, музыкальные выступления и ярких артистов. «В субботу на сцену выйдут танцевальные студии и певцы, культурная программа завершится выступлением талантливого тартуского ансамбля Ahoi в 17:00. В воскресенье вы сможете увидеть многих местных артистов нашего родного города, программу второго дня завершит JJ Street с красочным танцевальным выступлением в 15:00. Я рад пригласить вас на нашу замечательную ярмарку в гостеприимный город Маарду уже в следующие выходные — берите с собой детей, семью и друзей!» – добавил он.
Маардуская весенняя ярмарка известна своим широким ассортиментом товаров, в этом году будет представлено большое количество торговых точек, а на прилавках можно будет увидеть товары как местных, так и приезжих продавцов - растения, одежда, игрушки, сыр, овощи, мед, мясо, рыба, изделия ручной работы, товары для дома, товары для сада, промышленные товары, сладости и многое другое.
Известная эстонская художница и керамик Кадри Каэрма представит свои изделия, ее дизайнерская керамика украсит домашней интерьер каждого покупателя. Также на ярмарке можно купить растения и товары для садового декора, которые можно будет приобрести себе или в подарок маме или бабушке. Peipsi Kalamees разместит на прилавках свои популярные продукты прямо из Чудского озера – рыбу как в консервированном, так и в сушеном виде. Любителей моды ожидает новая партия одежды из Латвии – в ассортименте будут брюки, рубашки и костюмы. Начало торговли в дни ярмарки в 10:00.
Многочисленные уличные кафе и фургоны с едой будут расположены возле сцены парка Келламяэ. Среди них Papa's Grill и Dodo Pizza. Пекарня Ahjupala и кафе Nikolay предложат сочные пироги и выпечку. На ярмарке, помимо местных вкусностей, вы найдете также блюда национальных кухонь. Гостям предложат оригинальные грузинские яства - шашлык, хачапури и харчо. На ярмарке также можно будет отведать армянские и европейские блюда. Свежие блины, мороженое и сладкая вата будут любимыми лакомствами у детей.
Все желающие смогут поиграть с водными мячами, а молодое поколение сможет порезвиться на батутах, каруселях и покататься на мини-автомобилях.
Весенняя ярмарка в Маарду – традиционное ежегодное мероприятие. Мероприятие организует Маардуский центр культуры и информации в сотрудничестве с Маардуской городской управой.
Программа весенней ярмарки 2023
13 мая, суббота
12.00 – Студии Avant и DeLight
13.00 - Хор народной песни «Сударушки»
13.30 - Ансамбль эстонского народного танца Kandali
13.50 - Приветственное слово мэра Маарду
14.00 - Танцевальная студия Allikas и вокальная студия «Кнопочки»
15.00 - Творческий коллектив Jagory
16.00 - Выступает Евгений Куневич
17.00 - Ансамбль Ahoi (Тарту)
14 мая, воскресенье
12.00 - Хор «Радуга», ансамбли «Ятрань», «Рябинушки», «Ялинка», Zumba, «Бахтале»
13.00 - Elurõõm, Aeg laulda, Маардуский Городской Хор, Dance Seven, Алексей Зотович и Анна Фарафонова
14.00 - Маардуская школа искусств
15.00 - Bella, Eridan, Nataly, Dream Power, JJ Street