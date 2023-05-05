Маарду приглашает на весеннюю ярмарку: количество торговых точек и культурная программа приятно удивят

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, одним из самых ожидаемых и ярких событий весны является Маардуская весенняя ярмарка - мероприятие пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей и торговцев из других городов и стран, приезжающих полюбоваться ярмаркой и предложить свои товары. «Мы ценим традиции и каждый год подготавливаем развлекательную программу, которая создает уют и подчеркивает уникальность нашего города, именно ради этой атмосферы и чувства единства люди приходят на нашу ярмарку. При этом каждый год организаторы стараются предложить гостям что-то новое - культурная программа разнообразна своими артистами, а блюда, предлагаемые на ярмарке, удовлетворят самых требовательных покупателей», – сказал мэр.

В этом году на сцене можно будет увидеть танцы, пение, музыкальные выступления и ярких артистов. «В субботу на сцену выйдут танцевальные студии и певцы, культурная программа завершится выступлением талантливого тартуского ансамбля Ahoi в 17:00. В воскресенье вы сможете увидеть многих местных артистов нашего родного города, программу второго дня завершит JJ Street с красочным танцевальным выступлением в 15:00. Я рад пригласить вас на нашу замечательную ярмарку в гостеприимный город Маарду уже в следующие выходные — берите с собой детей, семью и друзей!» – добавил он.