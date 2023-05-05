Карта: 9 мая Фильтри-теэ будет закрыта для движения транспорта

Во вторник, 9 мая, с 6 до 23 часов улица Фильтри-теэ будет закрыта для движения на участке между автобусным вокзалом и улицей Вескипости. Пропуск будет обеспечен для общественного транспорта и автомобилей местных жителей. За соблюдением ограничений будет следить департамент полиции и погранохраны.