Фото ⟩ «Чудо, что там еще не произошла трагедия»: почему в Ласнамяэ до сих пор не заменили ветхий мост?

В октябре 2021 года управа района Ласнамяэ разослала пресс-сообщение, в котором говорилось, что на Пяэвялья вместо самодельного деревянного моста появится безопасный мост со смотровой площадкой. Прошло полтора года, но жители и гости района до сих пор вынуждены пользоваться мостом в аварийном состоянии.
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«Сейчас начинаются работы по проектированию моста. Ориентировочно, его строительство начнется весной 2022 года, и пешеходный мост со смотровой платформой на Паэвялья станет первым городским решением, которое появится в ходе создания Глинтового парка», - говорилось в пресс-сообщении управы, которое разослали СМИ 13 октября 2021 года.