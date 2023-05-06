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Фото ⟩ «Чудо, что там еще не произошла трагедия»: почему в Ласнамяэ до сих пор не заменили ветхий мост?

София Солдатенко
, reporter
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Вид на мост, созданный в программе Rhimo3d. Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна. Таким изображением управа Ласнамяэ сопроводила пресс-сообщение в октябре 2021 года.
Вид на мост, созданный в программе Rhimo3d. Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна. Таким изображением управа Ласнамяэ сопроводила пресс-сообщение в октябре 2021 года. Фото: Управа Ласнамяэ

В октябре 2021 года управа района Ласнамяэ разослала пресс-сообщение, в котором говорилось, что на Пяэвялья вместо самодельного деревянного моста появится безопасный мост со смотровой площадкой. Прошло полтора года, но жители и гости района до сих пор вынуждены пользоваться мостом в аварийном состоянии.

«Сейчас начинаются работы по проектированию моста. Ориентировочно, его строительство начнется весной 2022 года, и пешеходный мост со смотровой платформой на Паэвялья станет первым городским решением, которое появится в ходе создания Глинтового парка», - говорилось в пресс-сообщении управы, которое разослали СМИ 13 октября 2021 года.

Вид на мост, созданный в программе Rhimo3d. Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна. Таким изображением управа Ласнамяэ сопроводила пресс-сообщение в октябре 2021 года.
Вид на мост, созданный в программе Rhimo3d. Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна. Таким изображением управа Ласнамяэ сопроводила пресс-сообщение в октябре 2021 года. Фото: Управа Ласнамяэ
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