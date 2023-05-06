Фото ⟩ «Чудо, что там еще не произошла трагедия»: почему в Ласнамяэ до сих пор не заменили ветхий мост?

Вид на мост, созданный в программе Rhimo3d. Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна. Таким изображением управа Ласнамяэ сопроводила пресс-сообщение в октябре 2021 года.

В октябре 2021 года управа района Ласнамяэ разослала пресс-сообщение, в котором говорилось, что на Пяэвялья вместо самодельного деревянного моста появится безопасный мост со смотровой площадкой. Прошло полтора года, но жители и гости района до сих пор вынуждены пользоваться мостом в аварийном состоянии.