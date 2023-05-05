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Бывший социальный работник года обманывала Eesti Raudtee, чтобы скрыть самовольное занятие дома

Кевин Вольтер Айн Лийва
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В этом домике у железной дороги Вера Артус жила долгое время, пока по состоянию здоровья не была доставлена в дом престарелых.
В этом домике у железной дороги Вера Артус жила долгое время, пока по состоянию здоровья не была доставлена в дом престарелых. Фото: Ain Liiva

Специалист по социальной опеке волости Тапа Сирье Салура заварила изрядную кашу, используя свое служебное положение. А именно, она обманывала Eesti Raudtee, что нуждающийся в опеке пожилой человек живет в доме, принадлежащем компании, хотя жилым помещением пользовался кто-то другой. Чтобы скрыть свою ложь, он устроила спектакль, специально доставив к приезду проверяющих старушку из дома престарелых.

Сирье Салура – опытный социальный работник, работающая в этой сфере с 1999 года. В 2012 году она был выбрана социальным работником Эстонии года. Цепочка событий в этой истории началась прошлым летом, когда Eesti Raudtee стали выяснять про принадлежащий предприятию дом в деревне Янеда в волости Тапа. На участке «Раудтеэяэре» («Придорожный»прим. пер.) Eesti Raudtee принадлежит дом, в котором по договору на протяжении десятилетий жила бывшая железнодорожная работница Вера Артус.

Чтобы узнать больше о состоянии пожилой женщины, обратились как в полицию, так и в управу волости. Выяснилось, что она жива. Говорят, что Салура, к участку обслуживания которой относятся Моэ, Лехтсе и Янеда, сказала, что Вера Артус живет в указанном доме и прекрасно справляется сама.

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