Бывший социальный работник года обманывала Eesti Raudtee, чтобы скрыть самовольное занятие дома

Сирье Салура – опытный социальный работник, работающая в этой сфере с 1999 года. В 2012 году она был выбрана социальным работником Эстонии года. Цепочка событий в этой истории началась прошлым летом, когда Eesti Raudtee стали выяснять про принадлежащий предприятию дом в деревне Янеда в волости Тапа. На участке «Раудтеэяэре» («Придорожный» – прим. пер. ) Eesti Raudtee принадлежит дом, в котором по договору на протяжении десятилетий жила бывшая железнодорожная работница Вера Артус.

Чтобы узнать больше о состоянии пожилой женщины, обратились как в полицию, так и в управу волости. Выяснилось, что она жива. Говорят, что Салура, к участку обслуживания которой относятся Моэ, Лехтсе и Янеда, сказала, что Вера Артус живет в указанном доме и прекрасно справляется сама.