Специалист по социальной опеке волости Тапа Сирье Салура заварила изрядную кашу, используя свое служебное положение. А именно, она обманывала Eesti Raudtee, что нуждающийся в опеке пожилой человек живет в доме, принадлежащем компании, хотя жилым помещением пользовался кто-то другой. Чтобы скрыть свою ложь, он устроила спектакль, специально доставив к приезду проверяющих старушку из дома престарелых.
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Бывший социальный работник года обманывала Eesti Raudtee, чтобы скрыть самовольное занятие дома
Сирье Салура – опытный социальный работник, работающая в этой сфере с 1999 года. В 2012 году она был выбрана социальным работником Эстонии года. Цепочка событий в этой истории началась прошлым летом, когда Eesti Raudtee стали выяснять про принадлежащий предприятию дом в деревне Янеда в волости Тапа. На участке «Раудтеэяэре» («Придорожный» – прим. пер.) Eesti Raudtee принадлежит дом, в котором по договору на протяжении десятилетий жила бывшая железнодорожная работница Вера Артус.