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Социальный работник обманывал Eesti Raudtee, чтобы скрыть самовольный захват дома

Кевин Вольтер Айн Лийва
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В этом домике у железной дороги Вера Артус жила долгое время, пока по состоянию здоровья не была доставлена в дом престарелых.
В этом домике у железной дороги Вера Артус жила долгое время, пока по состоянию здоровья не была доставлена в дом престарелых. Фото: Ain Liiva

Специалист по социальной опеке волости Тапа Сирье Салура, используя свое служебное положение заварила изрядную кашу. А именно: она обманывала Eesti Raudtee, что нуждающийся в опеке пожилой человек живет в доме, принадлежащем компании, хотя жилым помещением пользовался кто-то другой. Чтобы скрыть свою ложь, он устроила спектакль, специально доставив к приезду проверяющих старушку из дома престарелых.

Сирье Салура – опытный социальный работник, в этой сфере она работает с 1999 года, а в 2012 году была выбрана социальным работником года. Цепь событий получила начало прошлым летом, когда в Eesti Raudtee стали разбираться с принадлежащим предприятию домом в деревне Янеда волости Тапа. На участке «Раудтеэяэре» Eesti Raudtee принадлежит дом, в котором в соответствии с договором на протяжении десятилетий жила бывшая работница железной дороги Вера Артус.

Чтобы узнать о состоянии пожилой женщины, обратились как в полицию, так и в управу волости. Выяснилось, что она жива. А Салура, к участку обслуживания которой относятся Моэ, Лехтсе и Янеда, сказала, что Вера Артус живет в указанном доме и прекрасно справляется сама.

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