Социальный работник обманывал Eesti Raudtee, чтобы скрыть самовольный захват дома

Сирье Салура – опытный социальный работник, в этой сфере она работает с 1999 года, а в 2012 году была выбрана социальным работником года. Цепь событий получила начало прошлым летом, когда в Eesti Raudtee стали разбираться с принадлежащим предприятию домом в деревне Янеда волости Тапа. На участке «Раудтеэяэре» Eesti Raudtee принадлежит дом, в котором в соответствии с договором на протяжении десятилетий жила бывшая работница железной дороги Вера Артус.