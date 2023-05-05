Социальный работник обманывал Eesti Raudtee, чтобы скрыть самовольный захват дома

Специалист по социальной опеке волости Тапа Сирье Салура, используя свое служебное положение заварила изрядную кашу. А именно: она обманывала Eesti Raudtee, что нуждающийся в опеке пожилой человек живет в доме, принадлежащем компании, хотя жилым помещением пользовался кто-то другой. Чтобы скрыть свою ложь, он устроила спектакль, специально доставив к приезду проверяющих старушку из дома престарелых.
Сирье Салура – опытный социальный работник, в этой сфере она работает с 1999 года, а в 2012 году была выбрана социальным работником года. Цепь событий получила начало прошлым летом, когда в Eesti Raudtee стали разбираться с принадлежащим предприятию домом в деревне Янеда волости Тапа. На участке «Раудтеэяэре» Eesti Raudtee принадлежит дом, в котором в соответствии с договором на протяжении десятилетий жила бывшая работница железной дороги Вера Артус.