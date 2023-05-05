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Самые дорогие смартфоны в Эстонии покупают в Таллинне и в Ида-Вирумаа

, журналист
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Смартфоны. Иллюстративное фото
Смартфоны. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Самый дорогой смартфон в 2022 году жители Эстонии покупали более чем за две тысячи евро. За год цены на устройства связи «первой необходимости» выросли на 7-14 процентов.

Вкусы эстонских пользователей схожи с общемировыми тенденциями: по данным аналитической компании Counterpoint Technology Market Research, самым продаваемым смартфоном в мире в 2022 году стал Apple iPhone 13, на его долю пришлось 28% от общего объёма поставок всех вариантов iPhone. Наиболее востребованной модель была на рынках Китая, США, Великобритании, Германии и Франции.

Новые iPhone 13 впервые появились в магазине Apple 27 января 2022 года в Корте Мадера, Калифорния.
Новые iPhone 13 впервые появились в магазине Apple 27 января 2022 года в Корте Мадера, Калифорния. Фото: JUSTIN SULLIVAN
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