Самые дорогие смартфоны в Эстонии покупают в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Вкусы эстонских пользователей схожи с общемировыми тенденциями: по данным аналитической компании Counterpoint Technology Market Research, самым продаваемым смартфоном в мире в 2022 году стал Apple iPhone 13, на его долю пришлось 28% от общего объёма поставок всех вариантов iPhone. Наиболее востребованной модель была на рынках Китая, США, Великобритании, Германии и Франции.