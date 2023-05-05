Таллиннский городской музей организует бесплатные исторические путешествия на трамвае

Трамвай будет курсировать без остановок от остановки Вана-Лыуна возле квартала Лютера до Копли и обратно. Экскурсия длится около полтора часа и подходит для взрослых и детей школьного возраста. В 13, 15 и 17 часов вы сможете послушать экскурсию на эстонском и русском языках, а в 19 часов - еще одну на эстонском. В 13:00 первый исторический трамвай проедет в сопровождении духового оркестра Таллиннского городского транспорта.

В трамвае пассажирам будут раздаваться наушники, чтобы они могли слушать объяснения экскурсовода. Поэтому количество пассажиров ограничено - в каждой поездке могут принять участие не более 50 человек. Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо предварительно оформить бесплатный билет, который можно забронировать на сайте музея. В связи с ограниченным количеством пассажиров музей просит тех, кто забронировал билет, обязательно вернуть его, если у них изменятся планы, чтобы дать возможность другим желающим.

Коллаж. Фото: Rein Seppius.

Трамвай - это традиционный, достойный и экологически чистый вид транспорта, история которого в Таллинне началась в 1888 году. Именно тогда по маршруту Ванатуру каэль (Старый город) - Кадриорг начал курсировать первый в городе конный трамвай. Проводя экскурсии на трамвае, музей поддерживает программу Таллинна «Зеленая столица Европы» и призывает горожан пользоваться общественным транспортом.

Трамвайные экскурсии разработаны в сотрудничестве с Таллиннским городским музеем, Tallinn Linnatransporti AS, Департаментом культуры и спорта и Таллиннской городской управой. Следующая возможность бесплатно прокатиться на историческом трамвае будет в этом году 26 августа, когда будет отмечаться 135-летие открытия первой в городе линии конного трамвая по маршруту Ванатуру каэль - Кадриорг.

15 мая 1248 года, 775 лет назад, король Дании Эрик IV Плужный Грош (Пловпеннинг) даровал здешним гражданам «все права, которыми обладают граждане Любека». Это событие отмечается как День Таллинна.