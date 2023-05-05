«Вагнер» уходит с фронта? На самом деле – нет

- Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сначала ночью обматерил Шойгу с Герасимовым, затем заявил, что уводит своих наемников из Бахмута 10 мая. С учетом популярных версий майских околовоенных событий, что Кремль якобы всячески провоцирует начало контрнаступления ВСУ, заявление Пригожина может быть «ловушкой» для контрнаступления?