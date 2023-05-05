«Вагнер» уходит с фронта? На самом деле – нет

Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выведет своих наемников из Бахмута уже 10 мая. Эти заявления преследуют единственную цель - достучаться до Путина, уверен собеседник Rus.Postimees.
Специалист по петербургской политике, автор Telegram-канала «Занимательная конспирология», независимый журналист Сергей Ковальченко объяснил Rus.Postimees смысл громких заявлений основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Пригожина, которые утром пятого мая растиражировали все ведущие мировые СМИ.
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