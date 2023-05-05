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«Вагнер» уходит с фронта? На самом деле – нет

Экспертный анализ
, журналист
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Евгений Пригожин ругается матом на министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заместителя Валерия Герасимова, мая 2023 года.
Евгений Пригожин ругается матом на министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заместителя Валерия Герасимова, мая 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выведет своих наемников из Бахмута уже 10 мая. Эти заявления преследуют единственную цель - достучаться до Путина, уверен собеседник Rus.Postimees.

Специалист по петербургской политике, автор Telegram-канала «Занимательная конспирология», независимый журналист Сергей Ковальченко объяснил Rus.Postimees смысл громких заявлений основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Пригожина, которые утром пятого мая растиражировали все ведущие мировые СМИ.

- Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сначала ночью обматерил Шойгу с Герасимовым, затем заявил, что уводит своих наемников из Бахмута 10 мая. С учетом популярных версий майских околовоенных событий, что Кремль якобы всячески провоцирует начало контрнаступления ВСУ, заявление Пригожина может быть «ловушкой» для контрнаступления?

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