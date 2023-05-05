В первом квартале прибыль Eesti Energia увеличилась почти вдвое

В первом квартале чистая прибыль Eesti Energia составила 142,6 млн евро, а выручка от продаж – 582,7 млн евро. Годом ранее в том же квартале концерн заработал 77,2 млн евро чистой прибыли при выручке от продаж 571,5 млн евро.
Инвестиции концерна выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 159,5 млн евро, львиная доля которых пришлась на строительство ветряных и солнечных парков, сообщила пресс-служба Eesti Energia.
«В первом квартале мы продолжили масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии, электросеть и развитие химической промышленности в Ида-Вирумаа», – подчеркнула финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм.
«Весна показала, что производство возобновляемой энергии помогает снизить цену на электроэнергию. Чтобы увеличить его мы инвестировали в первом квартале 92 млн евро в строительство ветряных и солнечных парков через предприятие возобновляемой энергии Enefit Green,», – сказала Тамм. «При поддержке этих инвестиций мы построим ветро-солнечный парк Пуртсе и ветропарк Сопи-Тоотсив Эстонии, а также ветропарки Кельме, Акмене и Шилале в Литве».
«Ветряные электростанции Пуртсе, Акмене и Шилале уже поставляют на рынок чистую электроэнергию по разумной цене и увеличивают производство возобновляемой энергии», – пояснила Тамм.
В первом квартале концерн инвестировал 92 млн евро в возобновляемые источники энергии, что на 78,5 млн евро или почти в семь раз больше, чем в прошлом году.
В дополнение к новым мощностям по производству возобновляемой энергии, концерн также инвестировал в электросеть. В первом квартале инвестиции сетевого предприятия Elektrilevi в развитие сети, повышение ее надежности и обеспечение микропроизводства увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32,2 млн евро.
«Интерес людей и компаний к производству собственной энергии и тем самым снижению энергозатрат продолжает ставить рекорды», – пояснила Тамм, сообщив, что в первом квартале сетевое предприятие концерна получила рекордные 2626 заявок на подключение микропроизводителей, что на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Тамм, положительным моментом является то, что, несмотря на рекордный интерес, предложения на подключение с фиксированной ценой Elektrilevi отправляло микропроизводителям в среднем в течение 11 дней.
По состоянию на конец первого квартала в сети Elektrilevi насчитывается около 17 000 производителей электроэнергии мощностью 649 мегаватт. При этом за первый квартал к сети был подключен 1 331 новый производитель электроэнергии, из них 1 121 – это микропроизводители. За первые три месяца года к сети подключено почти в 1,5 раза больше производителей и в 2,5 раза больше производственных мощностей, чем за аналогичный период прошлого года.
Хотя производство возобновляемой энергии концерна увеличилось в первом квартале на 30% до 539 гигаватт-часов (ГВтч), общее производство электроэнергии снизилось на 21,9% до 1298 ГВтч. Рост в сфере возобновляемых источников энергии был обусловлен в основном добавлением в течение года новых ветропарков в Эстонии и Литве, а также увеличением использования древесных отходов для производства тепла и электроэнергии на теплоэлектростанциях Enefit Power. В первом квартале концерн произвел 42% электроэнергии из возобновляемых источников.
На снижение производства электроэнергии в основном повлияли низкая рыночная цена электроэнергии и высокая цена квот на выбросы CO2, поэтому работающие на сланце станции с высоким уровнем выбросов углерода не смогли выйти на рынок. Несмотря на снижение производства, продукция дочернего предприятия концерна Enefit Power составила около 70% от общего объема электроэнергии, произведенной в Эстонии в первом квартале. Из них почти 45% было произведено электростанцией Аувере, надежность которой в первом квартале составила 99%.
Продажа электроэнергии Eesti Energia в первом квартале осталась на уровне первого квартала 2022 года и составила 2,9 тераватт-часов (-0,4%). Более половины электроэнергии (57%) по-прежнему было продано за пределами Эстонии, то есть в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. Больше всего выросли розничные продажи электроэнергии в Литве (17%) и Польше (18%).
Прибыль от продаж концерна Eesti Energia в первом квартале выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 582,7 миллиона евро.
Нормализованный показатель EBITDA, или коммерческая прибыль до вычета затрат, в первом квартале составила 202,3 млн евро, что на 59% выше, чем за тот же период прошлого года. Нормализованная чистая прибыль концерна в первом квартале составила 142,6 миллиона евро, что на 85% выше, чем в прошлом году.