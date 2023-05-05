В первом квартале прибыль Eesti Energia увеличилась почти вдвое

«Интерес людей и компаний к производству собственной энергии и тем самым снижению энергозатрат продолжает ставить рекорды», – пояснила Тамм, сообщив, что в первом квартале сетевое предприятие концерна получила рекордные 2626 заявок на подключение микропроизводителей, что на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Тамм, положительным моментом является то, что, несмотря на рекордный интерес, предложения на подключение с фиксированной ценой Elektrilevi отправляло микропроизводителям в среднем в течение 11 дней.

По состоянию на конец первого квартала в сети Elektrilevi насчитывается около 17 000 производителей электроэнергии мощностью 649 мегаватт. При этом за первый квартал к сети был подключен 1 331 новый производитель электроэнергии, из них 1 121 – это микропроизводители. За первые три месяца года к сети подключено почти в 1,5 раза больше производителей и в 2,5 раза больше производственных мощностей, чем за аналогичный период прошлого года.

Хотя производство возобновляемой энергии концерна увеличилось в первом квартале на 30% до 539 гигаватт-часов (ГВтч), общее производство электроэнергии снизилось на 21,9% до 1298 ГВтч. Рост в сфере возобновляемых источников энергии был обусловлен в основном добавлением в течение года новых ветропарков в Эстонии и Литве, а также увеличением использования древесных отходов для производства тепла и электроэнергии на теплоэлектростанциях Enefit Power. В первом квартале концерн произвел 42% электроэнергии из возобновляемых источников.