Полиция раскрыла точку скупки краденых электросамокатов

Руководитель службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь сказал, что в конце апреля в полицию обратился житель Тарту, который обнаружил на одном сайте объявление о продаже своего украденного электросамоката. «В сотрудничестве с потерпевшим мы выяснили местонахождение выставленного на продажу самоката. Следователи, изучив обстоятельства и биографию продавца, заподозрили, что в том же месте могут находиться и другие украденные в Тарту электросамокаты. Полиция провела обыск на складе на улице Выру и обнаружила в общей сложности девять электросамокатов», - объяснил Рейнталь.

«На месте преступления полиция задержала 38-летнего мужчину, который уже известен полицейским. Ему было предъявлено обвинение в хранении краденого товара. Было возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств преступления, в том числе того, кто и откуда украл эти электросамокаты. Параллельно следователи также пытаются найти их владельцев», - добавил Рейнталь.