Полиция раскрыла точку скупки краденых электросамокатов

В конце прошлого месяца в Тарту сотрудники полиции раскрыли точку скупки краденых электросамокатов. Правоохранителями был задержан 38-летний мужчина, который уже попадал в поле зрения полиции.
Руководитель службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь сказал, что в конце апреля в полицию обратился житель Тарту, который обнаружил на одном сайте объявление о продаже своего украденного электросамоката. «В сотрудничестве с потерпевшим мы выяснили местонахождение выставленного на продажу самоката. Следователи, изучив обстоятельства и биографию продавца, заподозрили, что в том же месте могут находиться и другие украденные в Тарту электросамокаты. Полиция провела обыск на складе на улице Выру и обнаружила в общей сложности девять электросамокатов», - объяснил Рейнталь.
«На месте преступления полиция задержала 38-летнего мужчину, который уже известен полицейским. Ему было предъявлено обвинение в хранении краденого товара. Было возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств преступления, в том числе того, кто и откуда украл эти электросамокаты. Параллельно следователи также пытаются найти их владельцев», - добавил Рейнталь.
Полиция напоминает владельцам двухколесных транспортных средств о необходимости надлежащим образом пристегивать замком свое транспортное средство. «Во многих случаях выяснился печальный факт, что электросамокат был оставлен без запертого замка у магазина или школы. Не в каждом случае замок предотвратит преднамеренную кражу, но он, безусловно, продлит время, необходимое вору для кражи, тем самым увеличивая шансы на то, что кто-то заметит подозрительную активность и вмешается, или вор просто откажется от кражи из-за сложности», - заключил Рейнталь.