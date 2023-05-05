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Из EKRE уволили координатора регионов

Юлле Харью
, журналист
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(Слева направо) Эве Пярнасте , Хелле-Мооника Хельме, Мартин Хельме и Рудольф Йеэзер на вечеринке по поводу последних выборов в органы местных самоуправлений в 2021 году.
(Слева направо) Эве Пярнасте , Хелле-Мооника Хельме, Мартин Хельме и Рудольф Йеэзер на вечеринке по поводу последних выборов в органы местных самоуправлений в 2021 году. Фото: Mihkel Maripuu

После публикации статьи (Rus.Postimees, 03.05.22) о политиках, ушедших в отставку или изгнанных из Консервативной народной партии Эстонии  (EKRE), выяснилось, что Рудольф Йезер, координатор регионов EKRE, неоднократно упоминавшийся собеседниками Postimees, также потерял работу.

«Это не совсем так, что меня увольняют. Меня сокращают», – ответил Йеэзер на вопрос, уволен ли он. «Что это значит? Региональный координатор больше не нужен?» – «Нет. В уведомлении о сокращении мне сказали, что это связано с финансовыми проблемами партии», – сослался на полученное уведомление Йеэзер.

Так будет ли партия теперь обходиться без координатора? «Этот вопрос не ко мне», – ответил Йеэзер.

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