Из EKRE уволили координатора регионов

После публикации статьи (Rus.Postimees, 03.05.22) о политиках, ушедших в отставку или изгнанных из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), выяснилось, что Рудольф Йезер, координатор регионов EKRE, неоднократно упоминавшийся собеседниками Postimees, также потерял работу.
«Это не совсем так, что меня увольняют. Меня сокращают», – ответил Йеэзер на вопрос, уволен ли он. «Что это значит? Региональный координатор больше не нужен?» – «Нет. В уведомлении о сокращении мне сказали, что это связано с финансовыми проблемами партии», – сослался на полученное уведомление Йеэзер.
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