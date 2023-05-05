Из EKRE уволили координатора регионов

«Это не совсем так, что меня увольняют. Меня сокращают», – ответил Йеэзер на вопрос, уволен ли он. «Что это значит? Региональный координатор больше не нужен?» – «Нет. В уведомлении о сокращении мне сказали, что это связано с финансовыми проблемами партии», – сослался на полученное уведомление Йеэзер.