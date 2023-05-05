В таллиннском вытрезвителе умер человек

Вчера около трех часов дня в полицию поступило сообщение, что на Мяннику-теэ в Нымме мужчина с признаками алкогольного опьянения лежит на земле возле скамейки в парке. «Полицейские, прибывшие на место, приняли решение доставить 53-летнего пьяного в вытрезвитель. Этот же человек был в вытрезвителе и в предыдущие дни, то есть 2 и 3 мая», -рассказала руководитель группы вытрезвителя Келли Мийдо.

Мийдо объяснила, что пьяный человек во время транспортировки в вытрезвитель был контактным, но был в сильном алкогольном опьянении. По прибытии в вытрезвитель ему был проведен медицинский осмотр, после чего его состояние в камере неоднократно проверяли через смотровое окно в двери и камеру наблюдения. «Во время очередной проверки его физического состояния, в восемь часов вечера, сотрудник заметил, что человек больше не дышит. Медики вытрезвителя и специалист арестного дома сразу же приступили к реанимации и делали это до приезда скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти ему жизнь», -сказала Мийдо.