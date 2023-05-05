Канцлер права: дипломы юриста дают людям без юридического образования

По словам Мадизе, сегодня в университетах получают дипломы юристов люди, в учебных программах которых отсутствуют важные знания, необходимые для профессии юриста. «Сегодня диплом юриста после двух лет обучения может получить человек, изучавший проблемы гендерного равноправия, охрану окружающей среды и многое другое, но не юриспруденцию», - отметила Мадизе.

Как считает Мадизе, есть два решения проблемы недостаточного качества юридического образования - разумное и расточительное. «Разумным решением, которое стоило бы рекомендовать, было бы интегрированное высшее и последипломное образование в области права, как это имеет место сегодня для ветеринаров, классных руководителей, инженеров, архитекторов и многих других, - пояснила Мадизе. - Содержание образования может быть установлено, например, правительством республики».

Другим, расточительным способом был бы экзамен по праву, который в настоящее время планирует государство. «Если вы думаете, что экзамен по юриспруденции решает проблему человека, не обучавшегося в университете, то единственный способ решения проблемы - организовать частное платное обучение одновременно с учебой в университете или после него, - сказала Мадизе. - Мы с вами заработали бы на этом, но почему государство должно платить за учебу, отсутствие которой экзамен не компенсирует?»

«Интегрированное образование бакалавров и магистров в области права не снижает возможности университетов предлагать инновационные степени магистра», - подтвердила Мадизе.