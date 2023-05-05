Кийк о повышении налогов: правительство решило пройтись катком по избирателям

«Повышение налога с оборота и подоходного налога на 10%, повышение более чем в два раза налога с оборота для гостиниц окажет значительное влияние на всю экономику. Каждое изменение нуждается в детальном обсуждении и предварительном анализе. Однако реформисты решили пройтись катком по избирателям, и это четко говорит о том, что у возглавляемого реформистами правительства отсутствует какое-либо желание что-либо обсуждать и привлекать кого-либо к обсуждению. Насколько известно, законопроект о повышении налогов прошел круг согласования всего за несколько дней - за столь короткий период невозможно провести никакого анализа или оценить возможные последствия принятия законопроекта», - сказал Кийк.

По словам Кийка, решение Союза и городов и волостей не согласовывать налоговые изменения говорит о многом. Он напомнил, что в пояснительных записках к законопроекту не представлен анализ влияния планируемых налоговых изменений на бюджеты местных самоуправлений.

«Министр экономки и инфотехнологий, подтвердил, что оценки, как повлияет повышение налога с оборота для гостиниц на туристический сектор и экономику Эстонии, не проводилось. Депутаты парламентской фракции центристов недавно провели встречу с представителями Союза отелей и ресторанов Эстонии, а также других туристических объединений. Их позиция была единой: повышение налога с оборота для гостиниц крайне негативно скажется на конкурентоспособности туристического сектора, а выиграют от этого соседние государства. К примеру, мэр Риги не скрывает, что ждет, когда в Эстонии вырастет НСО для отелей», - отметил он.