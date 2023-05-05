Игры, мастер-классы и концерты: смотрите, как в городах Эстонии будут праздновать День Европы

13:00 - 13:30 - будет обсуждаться, чем занимаются в Доме Стенбока.

14:00 - 15:00 - премьер-министр проведет онлайн-урок по экологии для учеников средней школы и гимназистов. Урок организован в сотрудничестве с командой Tagasi Kooli.

15:00 - 16:00 - будет дискуссия на тему экологии вместе с Обществом дебатов Эстонии. Точная тема дебатов будет определена чуть позднее.

Участникам также предоставляется возможность написать письмо лидерам Европейских стран. Все мероприятия пройдут во дворе Дома Стенбока.

• Посольство Дании (Висмари, 5)

• Институт Листа (Пийскопи, 2)

• Площадь Вабадузе

• Министерство иностранных дел Эстонии (Исланди вяльяк, 1)

Победитель будет выбран в этот же день на концерте в честь Дня Европы, который состоится вечером на площади Вабадузе.

Игровое ориентирование в Европейском центре впечатлений (для всех желающих)

Всех завершивших игру ждет приз. Игра проходит с помощью смарт-устройства в приложении Navicup, которое можно скачать здесь. Игра включает 12 контрольных пунктов, где нужно ответить на вопросы с заданными вариантами ответов. Участвуя в игре, вы получите новые знания о Европейском союзе и совершите приятную прогулку по центру Таллинна.

Стоит обязательно посетить пункт Европейского центра впечатлений (бульвар Рявала, 4), поскольку если вы прошли все пункты и ответили на все вопросы – неважно, правильно или нет, – вас ждет в качестве приза сувенир Европейского центра впечатлений.