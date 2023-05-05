Игры, мастер-классы и концерты: смотрите, как в городах Эстонии будут праздновать День Европы

Во вторник, 9 мая, в Эстонии будут отмечать День Европы - ежегодный праздник мира и единства в Европе. В связи с этим по всей стране будут проходить мероприятия: игры, мастер-классы, экскурсии и концерты.
Мероприятия в Таллинне
В Таллинне пройдут игровое ориентирование, дискуссия о будущем Эстонии и ЕС, зеленый фестиваль и грандиозный концерт.
Игровое ориентирование по городу на темы ЕС (для классов школ)
Приз – поездка для всего класса, пройдет с 12:00 до 17:00. Участники игры представляют свой класс – чем больше участников из одного класса, тем выше вероятность выиграть приз, который разыгрывается путем жеребьевки.
Чтобы начать игру, нужно загрузить в свое смарт-устройство приложение Navicup. После чего на экране откроется карта Таллинна с 10 пунктами. Все контрольные пункты расположены около посольств стран Европейского союза или различных учреждений. Многие из них приглашают участников игры зайти внутрь, чтобы познакомить с их деятельностью и предложить интересные занятия. Ориентирование позволяет увидеть места, куда посторонним не так просто попасть.
Контрольные пункты можно проходить в любой последовательности. Когда вы окажетесь в контрольном пункте, на экране откроется вопрос с тремя вариантами ответа. Чтобы продолжить путь, нужно будет выбрать один из них – не имеет значения, правильно вы ответили или нет, цель игры – пройти все контрольные пункты и набрать баллы. Игра проводится на эстонском и английском языках. Правила можно посмотреть здесь.
Контрольные точки:
• Европейский центр впечатлений (бульвар Рявала, 4)
• Посольство Литвы (Уус, 15)
• Ратушная площадь
• Посольство Румынии (бульвар Рявала, 5)
• Посольство Финляндии (Кохту, 4)
• Дом Стенбока (Рахукохту, 3)
Двор Дома Стенбока открыт с 12:00 до 17:00.
13:00 - 13:30 - будет обсуждаться, чем занимаются в Доме Стенбока.
14:00 - 15:00 - премьер-министр проведет онлайн-урок по экологии для учеников средней школы и гимназистов. Урок организован в сотрудничестве с командой Tagasi Kooli.
15:00 - 16:00 - будет дискуссия на тему экологии вместе с Обществом дебатов Эстонии. Точная тема дебатов будет определена чуть позднее.
Участникам также предоставляется возможность написать письмо лидерам Европейских стран. Все мероприятия пройдут во дворе Дома Стенбока.
• Посольство Дании (Висмари, 5)
• Институт Листа (Пийскопи, 2)
• Площадь Вабадузе
• Министерство иностранных дел Эстонии (Исланди вяльяк, 1)
Победитель будет выбран в этот же день на концерте в честь Дня Европы, который состоится вечером на площади Вабадузе.
Игровое ориентирование в Европейском центре впечатлений (для всех желающих)
Всех завершивших игру ждет приз. Игра проходит с помощью смарт-устройства в приложении Navicup, которое можно скачать здесь. Игра включает 12 контрольных пунктов, где нужно ответить на вопросы с заданными вариантами ответов. Участвуя в игре, вы получите новые знания о Европейском союзе и совершите приятную прогулку по центру Таллинна.
Стоит обязательно посетить пункт Европейского центра впечатлений (бульвар Рявала, 4), поскольку если вы прошли все пункты и ответили на все вопросы – неважно, правильно или нет, – вас ждет в качестве приза сувенир Европейского центра впечатлений.
Прийти и поиграть можно уже сегодня. Европейский центр впечатлений обычно открыт с понедельника по пятницу в 10.00–18.00 и по субботам в 10.00–15.00. В предшествующие Дню Европы выходные Европейский центр впечатлений в порядке исключения открыт в субботу и воскресенье (6 и 7 мая) в 10.00–18.00.
Семинар, посвященный Дню Европы (в 12.00)
Можно принять участие в посвященном Дню Европы онлайн-семинаре, который состоится во вторник, 9 мая, в 12:00. В рамках мероприятия пройдет также присуждение звания «Европеец года».
В начале мероприятия президент Эстонии Алар Карис вручит соответствующую награду. После этого состоится обсуждение достижений Эстонии в ЕС с участием премьер-министра Каи Каллас, комиссара Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, главного редактора новостного портала Delfi Урмо Сонвальда и генерального директора Skeleton Technologies OÜ Таави Мадиберка. Модератор обсуждения - глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.
За трансляцией мероприятия можно будет следить в прямом эфире на сайте представительства Европейской комиссии в Эстонии и в Facebook.
RoheFest на площади Вабадузе (15.00–18.00)
В рамках Дня Европы город Таллинн, который носит в этом году титул зеленой столицы Европы, организует RoheFest, где участников ждут интересная программа и мастер-классы.
Под руководством представителей Таллиннского ботанического сада можно будет научиться сеять семена и пикировать растения, распознавать пряные растения и комбинировать их с микрозеленью. Ведь ученые давно доказали, что побеги - это суперпища, которая укрепляет иммунитет, повышает настроение и заряжает энергией.
В рамках фестиваля будет открыт пункт обмена домашними растениями. Можно будет, например, обменять слишком разросшееся комнатное растение на небольшое.
Таллиннский зоопарк проведет мастер-класс на тему «(Зоо)сад природного богатства», где речь пойдет о богатстве природы и ее охране, а также о необходимости сохранения природного разнообразия.
На мастер-классах студии Örreke желающие смогут изготовить медовую бумагу и забавных кукол из остатков тканей, а также самостоятельно сделать обычную бумагу и попробовать себя в работе с яичной скорлупой.
Детей ждет «Пожиратель мусора» Prügihunt, который научит, как нужно сортировать отходы так, чтобы мир стал чище. Талисман Европейской зеленой столицы Кимму расскажет детям о городской природе и о подвижном образе жизни.
Устойчивые транспортные средства представят Hagen Bikes, Bikeep и Citybike, а AuveTech продемонстрирует беспилотный автобус и CLEVON представляет своего интеллектуального робота для посылок.
Концерт в честь Дня Европы (18.00–21.00)
В этот раз на площади Вабадузе выступят выигравшая в прошлом году Евровидение украинская группа Kalush Orchestra, Танель Падар и Стефан.
Мероприятие бесплатное. Подробнее смотрите на странице мероприятия в Facebook.
Мероприятия в Ида-Вирумаа
Инфоцентры Europe Direct в Нарве и Йыхви в сотрудничестве с Эстонской программой внешней границы ЕС организуют две автобусные экскурсии, участники которых познакомятся с главными построенными при поддержке ЕС объектами в Ида-Вирумаа.
Одна экскурсия пройдет на эстонском, другая – на русском языке. В поездке также будут говорить о Дне Европы и работе ЕС.
Мероприятия в Тарту
В Тарту празднование Дня Европы в этот раз пройдет в сотрудничестве с командами Tartu 2024, Hybrid European Democracy Festival, Кружком международных отношений ТУ и командой Tartu 2024 Extended.
Во вторник, 9 мая, в Клубе гениалистов в 18.15 состоится гибридная дискуссия, участники которой будут находиться одновременно в трех странах. В рамках мероприятия речь пойдет о том, как европейским городам приспособиться к климатическому кризису. Тема обсуждения исходит из цели Тарту стать к 2030 году климатически нейтральным городом. Как этого достичь, привлекая гражданское общество и горожан? Это и будет обсуждаться.
Подробнее о Дне Европы и мероприятиях можно прочитать на сайте представительства Европейской комиссии в Эстонии.