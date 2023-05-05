Пруд заполонили мертвые птицы: в Латвии бушует птичий грипп

От Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior получены первые результаты лабораторного исследования, которые указывают на наличие вируса птичьего гриппа у семи из 11 погибших диких птиц из пруда в Даугавпилсе.

Речь идет о вирусе H5N1, который был обнаружен у латвийских диких птиц в предыдущие годы.

В настоящее время H5N1 является доминирующим типом птичьего гриппа и в других европейских странах. Продолжаются лабораторные исследования для определения патогенности вируса птичьего гриппа типа H5N1.

PVD призывает жителей не посещать указанную территорию и не трогать мертвых птиц, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и предотвратить дальнейшее распространение болезни. PVD также просит не допускать на эту территорию домашних животных и не привозить больных диких птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, поскольку птичий грипп неизлечим.

Чтобы защитить латвийскую домашнюю птицу от заражения высокопатогенным птичьим гриппом, птицефабрики должны соблюдать повышенные требования биобезопасности до 15 мая.

В марте этого года вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была выявлена на фермах в Эстонии и Литве.