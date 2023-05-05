В Таллинне открывается бесплатная швейная мастерская

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, Таллинн решительно настроен на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. «Нашей целью является создать для горожан различные доступные возможности для починки вещей или для передачи их для повторного использования, чтобы сократить чрезмерное потребление, увеличить повторное использование и таким образом сберечь природу. Швейная мастерская – первая из числа многих мастерских, которые появятся в городе», – сказал Вимм.

Услуга швейной мастерской в рамках пилотного проекта будет предоставляться бесплатно, для ее получения следует заранее забронировать время, написав на адрес электронной почты ukomblustuba@gmail.com. Также нужно будет заполнить опросник, чтобы помочь Таллинну и центру повторного использования Uuskasutuskeskus оценить, насколько услуга соответствует культуре бережного отношения к вещам и способствует укоренению принципов экономики замкнутого цикла.

«Испытание пилотного проекта швейной мастерской – логическое продолжение деятельности Uuskasutuskeskus, потому что повторное использование и ремонт вещей идут рука об руку. Уверены, что благодаря этому проекту мы сможем направить еще больше вещей на повторное использование», – прокомментировала исполнительный директор Uuskasutuskeskus Диана Паакспуу.

После подтверждения бронирования в условленное время нужно принести вещь, нуждающуюся в ремонте, в мастерскую по адресу бульвар Сыпрузе, 255, где будет оказываться услуга. За один раз можно сдать в ремонт до трех вещей.

В рамках пилотного проекта услуга швейной мастерской будет оказываться бесплатно до 30 апреля 2024 года. Если проект окажется успешным, MTÜ Uuskasutuskeskus оценит целесообразность открытия таких мастерских и рядом с другими магазинами организации. Работы осуществляют студенты специальности индустрии моды Таллиннской высшей технической школы с помощью руководителя.