ИНТЕРВЬЮ ⟩ Молодые активисты Даниил и Андрей о 9 мая: «победобесию» нет места в Эстонии, это День Европы

Куракин: - Пьяной. Это обязательно (смеется). Но начнем с того, что не все памятники были снесены, остался обелиск возле Темного сада, возле бастиона Виктория, у которого убрали советскую звезду и провоцирующую надпись. Заменили на нейтральное «В память о жертвах Второй мировой войны». Это как раз тот памятник, к которому нарвитяне могут ходить абсолютно спокойно, без провоцирующей символики. Но есть и место, где был танк. Туда до сих пор одно общество приносит свечки, туда до сих пор кто-то ходит эти свечи зажигать. И это как раз, мне кажется, более провоцирующее место, чем обелиск. У этого места уже имеется определенная история, связанная с защитой танка, с поклонением танку, карго-культ, абсолютно мне не понятный. И ассоциации, возникающие тогда, когда люди будут приходить именно к этому месту, будут более негативные, чем если они будут ходить к обелиску.