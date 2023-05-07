Искусствовед: любое хобби, связанное с культурным слоем, достойно уважения

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о необыкновенных хобби. В студии соберутся ролевики, геймеры, коллекционеры и мастера. Поговорим о том, что дают нам наши увлечения и почему некоторые из них непосвященным кажутся странными.