Искусствовед: любое хобби, связанное с культурным слоем, достойно уважения

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о необыкновенных хобби. В студии соберутся ролевики, геймеры, коллекционеры и мастера. Поговорим о том, что дают нам наши увлечения и почему некоторые из них непосвященным кажутся странными.
В передаче приняла участие и искусствовед Елена Ховарт, которая положительно отнеслась к увлечению ролевыми играми активного действия – так называемым LARP.
«Мы знаем множество ролевиков, которые занимаются именно воссозданием исторической реальности, исторических эпох, – сказала искусствовед. – Это и воссоздание костюмов, и артефактов, и соответствующих эпохе атрибутов. Мне кажется, что достойно уважение любое хобби, которое связано с культурным слоем. Будь-то прошлые века или недавняя современность. Это в любом случае достойно похвалы».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Удивительные хобби» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущие – Олеся Лагашина и Елена Соломина.
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