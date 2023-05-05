Внимание, водители: из-за военных учений на дорогах вводятся ограничения

Международные учения Swift Response 23, начинающиеся 7 мая, дают начало трехнедельному периоду учений Сил обороны, во время которого на дорогах будет больше, чем обычно, колонн Сил обороны, а движение транспорта будет ограничено.
В рамках активной фазы учений Swift Response с 8 по 14 мая в Северной и Центральной Эстонии пройдут различные учения с участием Сил обороны, Кайтселийта и союзных подразделений.
Среди прочего, на участке автодороги Пюхайыги - Лообу будет отрабатываться складирование бетонных ограждений. В связи с этим максимальная скорость на этой дороге будет снижена.
«Складирование барьерных элементов является ранее запланированным мероприятием. В установке заграждений, включая бетонные элементы, участвуют несколько сторон, такие как местные власти, Спасательный департамент и Департамент транспорта, поэтому реальная практика такой деятельности между несколькими сторонами помогает отработать координацию и сотрудничество», - сказал командир инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.
Заграждения будут расставлены вдоль обочины, чтобы дорожные знаки оставались видимыми. В случае возникновения пробок движение будет частично перенаправлено на другую дорогу.
В связи с трехнедельным периодом учений на дорогах будет больше колонн Сил обороны, что может замедлить движение транспорта. Силы обороны надеются на понимание автомобилистов, а также просят всех участников дорожного движения проявить терпение и выделить больше времени для безопасного прибытия.