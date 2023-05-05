Внимание, водители: из-за военных учений на дорогах вводятся ограничения

В рамках активной фазы учений Swift Response с 8 по 14 мая в Северной и Центральной Эстонии пройдут различные учения с участием Сил обороны, Кайтселийта и союзных подразделений.

Среди прочего, на участке автодороги Пюхайыги - Лообу будет отрабатываться складирование бетонных ограждений. В связи с этим максимальная скорость на этой дороге будет снижена.

«Складирование барьерных элементов является ранее запланированным мероприятием. В установке заграждений, включая бетонные элементы, участвуют несколько сторон, такие как местные власти, Спасательный департамент и Департамент транспорта, поэтому реальная практика такой деятельности между несколькими сторонами помогает отработать координацию и сотрудничество», - сказал командир инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

Заграждения будут расставлены вдоль обочины, чтобы дорожные знаки оставались видимыми. В случае возникновения пробок движение будет частично перенаправлено на другую дорогу.