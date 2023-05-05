Саперы обнаружили 2 500 неразорвавшихся авиационных бомб

«Перед этим мы должны были собрать информацию, проработав исторические архивы, провести обследование местности, пробные раскопки и получить разрешения от соответствующих ведомств», - сказал фельдфебель Марио Марипуу из центра разминирования Сил обороны, комментируя проведенную саперами работу.

Согласно данным, найденным в Национальном архиве, в 1944 году практически в том же месте, где саперы обнаружили 2 500 неразорвавшихся бомб во время поисковой операции на этой неделе, находился склад авиабомб.

«Недалеко отсюда, на другой стороне шоссе, находился немецкий аэродром, а после их ухода уничтожением авиабомб занималось советское подразделение. В октябре прошлого года во время контрольных раскопок мы нашли более шестидесяти взрывных устройств, зимой мы расчищали территорию от зарослей, а на этой неделе с помощью металлоискателей и тяжелой техники нам удалось обезопасить территорию», - добавил фельдфебель Марипуу.

Расчищенная территория находится на территории Ярвамааского центра профессионального образования, и хотя лесной массив, где проводились поисковые работы, активно не используется, найденные старые взрывные снаряды представляли угрозу.

«Глиняная поверхность словно бы законсервировала авиабомбы, которые здесь небрежно пытались уничтожить почти восемьдесят лет назад. Очень хорошо сохранился как верхний слой, на котором можно увидеть, например, заводскую маркировку и год, так и взрывчатые вещества внутри снарядов, которые взрывоопасны и сегодня», - сказал фельдфебель Марипуу.

Найденные авиационные бомбы будут уничтожены саперами на центральном полигоне Сил обороны.