Школьники, внимание: совсем скоро откроется прием в летние трудовые отряды

По словам вице-мэра Андрея Канте, участие в трудовых отрядах - хорошая возможность содержательно провести несколько недель свободного времени, развить социальные навыки и получить первый опыт работы. «Помимо частных предприятий, столичным школьникам предлагают возможность получить работу на лето и заработать карманные деньги и несколько городских учреждений. Прежде всего, предлагают работу по благоустройству, в такого рода помощи нуждаются районные управы, детские сады, а также зоопарк, ботанический сад и Певческое поле, - рассказал вице-мэр. - Опыт прежних лет продемонстрировал, что отряды заполняются быстро, поэтому заинтересованным стоит подготовиться и заранее выбрать подходящую группу, чтобы регистрация прошла быстро и без заминок».

Руководитель SA Õpilasmalev Кюлли Таттер отметила, что подготовка к летнему сезону и в Таллинне, и по всей Эстонии началась еще в начале этого года. «Наши отряды как обычно разделены на проходящие в Таллинне внутригородские и проходящие вне столицы по всей Эстонии. При поддержке Министерства обороны в этом году вновь пройдет специальная программа по государственной обороне. В рамках адаптированной к формату трудового отряда программы участники смогут получить знания об обороне Эстонии, выживании на природе и командной работе», - сказала Таттер.

Список отрядов и подробная информация на сайте www.malev.ee. Для оформления заявки нужно заполнить анкету, которая будет доступна уже 10 мая в 16 часов.