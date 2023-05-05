Редкая птица была замечена близ реки Пярну, и Яак Таммекянд, специалист отдела живой природы в Агентстве по окружающей среде, который немало повидал, тоже был очень воодушевлен.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вдоль реки Пярну прогуливалась редкая птица, вид которой взбудоражил даже опытного орнитолога
Вчера днем вдоль реки Пярну вперевалку расхаживала экзотическая птица. У нее был красный клюв, белый полумесяц возле глаз, преимущественно оранжевая мордочка и великолепные «бакенбарды». Грудь по краям бронзовая, в центре пурпурная. Верх спины синий, а под ним два оранжевых крыла, напоминающие паруса лодки.
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