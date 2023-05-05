Ушла эпоха: пандемия коронавируса официально закончилась

Кризисный комитет ВОЗ впервые объявил чрезвычайную ситуацию самого высокого уровня более трех лет назад, 30 января 2020 года. По заявлению ВОЗ, объявление об окончании чрезвычайной ситуации знаменует собой крупное достижение в области здравоохранения, однако угроза Covid-19 остается реальной.

По данным ВОЗ, смертность от Covid-19 значительно снизилась - с более чем 100 000 смертей в неделю до 3500.