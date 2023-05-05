Ушла эпоха: пандемия коронавируса официально закончилась

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что больше не считает распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Это важный шаг к прекращению пандемии, которая унесла жизни более 6,9 миллиона человек и нарушила глобальную экономику.
Кризисный комитет ВОЗ впервые объявил чрезвычайную ситуацию самого высокого уровня более трех лет назад, 30 января 2020 года. По заявлению ВОЗ, объявление об окончании чрезвычайной ситуации знаменует собой крупное достижение в области здравоохранения, однако угроза Covid-19 остается реальной.
По данным ВОЗ, смертность от Covid-19 значительно снизилась - с более чем 100 000 смертей в неделю до 3500.
«Однако это не означает, что Covid-19 больше не представляет опасности для здоровья», - сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.