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Реорганизация движения на улице Ахтри повлияет на маршруты автобусов

rus.postimees.ee
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Фото: Postimees

В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт с 10 утра вторника, 9 мая, закрывается для движения северная часть улицы Ахтри на отрезке между улицами Паади и Лаэва. Изменения в организации движения затронут и маршруты автобусов номер 20, 20А, 34 и 66.

Изменения маршрутов начнут действовать с 10 часов утра 9 мая, чтобы не нарушать движение в утренний час пик. Движение в обоих направлениях будет перенаправлено на южную часть улицы Ахтри.

С 10 часов утра 9 мая до конца дня 31 августа на автобусных маршрутах № 20, 20А и 34 будут действовать следующие изменения:

Автобусы номер 20 и 20А

• остановка «Сиймеони» будет закрыта

• временная остановка «Сиймеони» будет расположена в южной части улицы Ахтри

Автобус номер 34

• остановки «Сиймеони» и «Ахтри» в направлении центра города будут закрыты

• временная конечная остановка будет расположена на улице Хобуяама

С начала дня 9 мая до конца дня 31 августа на автобусном маршруте № 66 будут действовать следующие изменения:

Автобус номер 66

• остановки «Сиймеони» и «Уус-Садама» в направлении Пельгуранна будут закрыты

• временная остановка «Сиймеони» будет расположена в южной части улицы Ахтри

• в обоих направлениях будет открыта дополнительная остановка «Рейсисадама D-терминал»

Во время строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения в центре города на автомобиле. Автобусы с измененным маршрутом могут отставать от расписания.

Информацию об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

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