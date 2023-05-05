Реорганизация движения на улице Ахтри повлияет на маршруты автобусов

Изменения маршрутов начнут действовать с 10 часов утра 9 мая, чтобы не нарушать движение в утренний час пик. Движение в обоих направлениях будет перенаправлено на южную часть улицы Ахтри.

С 10 часов утра 9 мая до конца дня 31 августа на автобусных маршрутах № 20, 20А и 34 будут действовать следующие изменения:

Автобусы номер 20 и 20А

• остановка «Сиймеони» будет закрыта

• временная остановка «Сиймеони» будет расположена в южной части улицы Ахтри

Автобус номер 34

• остановки «Сиймеони» и «Ахтри» в направлении центра города будут закрыты

• временная конечная остановка будет расположена на улице Хобуяама

С начала дня 9 мая до конца дня 31 августа на автобусном маршруте № 66 будут действовать следующие изменения:

Автобус номер 66

• остановки «Сиймеони» и «Уус-Садама» в направлении Пельгуранна будут закрыты

• временная остановка «Сиймеони» будет расположена в южной части улицы Ахтри

• в обоих направлениях будет открыта дополнительная остановка «Рейсисадама D-терминал»

Во время строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения в центре города на автомобиле. Автобусы с измененным маршрутом могут отставать от расписания.