Реорганизация движения на улице Ахтри повлияет на маршруты автобусов

В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт с 10 утра вторника, 9 мая, закрывается для движения северная часть улицы Ахтри на отрезке между улицами Паади и Лаэва. Изменения в организации движения затронут и маршруты автобусов номер 20, 20А, 34 и 66.
Изменения маршрутов начнут действовать с 10 часов утра 9 мая, чтобы не нарушать движение в утренний час пик. Движение в обоих направлениях будет перенаправлено на южную часть улицы Ахтри.
С 10 часов утра 9 мая до конца дня 31 августа на автобусных маршрутах № 20, 20А и 34 будут действовать следующие изменения:
Автобусы номер 20 и 20А
• остановка «Сиймеони» будет закрыта
• временная остановка «Сиймеони» будет расположена в южной части улицы Ахтри
Автобус номер 34
• остановки «Сиймеони» и «Ахтри» в направлении центра города будут закрыты
• временная конечная остановка будет расположена на улице Хобуяама
С начала дня 9 мая до конца дня 31 августа на автобусном маршруте № 66 будут действовать следующие изменения:
Автобус номер 66
• остановки «Сиймеони» и «Уус-Садама» в направлении Пельгуранна будут закрыты
• временная остановка «Сиймеони» будет расположена в южной части улицы Ахтри
• в обоих направлениях будет открыта дополнительная остановка «Рейсисадама D-терминал»
Во время строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения в центре города на автомобиле. Автобусы с измененным маршрутом могут отставать от расписания.
Информацию об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта можно найти на сайте transport.tallinn.ee.