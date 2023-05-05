«Нож в спину»: Украина в шоке от зернового запрета из ЕС

Десятки миллионов тонн зерна на складах

В результате ограничения экспорта в страны ЕС из Украины не будут вывезены от 12 до 15 миллионов тонн зерна старого урожая, прогнозирует эксперт Киевской школы экономики Павел Мартышев. «Это очень болезненный удар по украинским аграриям. Потому что они за год войны уже исчерпали финансовую подушку безопасности, которая у них была после высоких цен на мировых рынках в 2021 году, и теперь у них нет резервов», - пояснил экономист в беседе с DW.

Трудности с экспортом зерна могут иметь разрушительные последствия и для украинской экономики в целом, предостерегает Павел Мартышев. «Вследствие войны Украина потеряла значительную часть промышленного потенциала на востоке страны. Доля аграрной продукции в структуре экспорта выросла с 40 до более 60 процентов. То есть, две трети валютной выручки Украины - это сельскохозяйственная продукция. Если даже транзит через Польшу и другие соседние страны ЕС будет возможен, все равно Украина потеряет 10-12 процентов валютной выручки от агроэкспорта», - отмечает экономист. Мартышев напоминает, что пропускные возможности, в частности, польских портов очень ограничены и составляют менее 10 процентов от пропускной способности украинских портов на Черном море. «Если украинское зерно будет идти через Польшу только транзитом, это значительно усугубит конкуренцию за логистические мощности между польскими и украинскими аграриями», - предостерегает Мартышев.

«Нужны понятные правила игры»