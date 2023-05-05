Эстонская розничная торговля пострадала сильнее всех в Европе

В то же время объем розничной торговли в Эстонии в марте по сравнению с февралем снизился всего на 0,4%, тогда как объем розничной торговли в еврозоне и Европейском союзе (ЕС) упал на 1,2 и 1,1% соответственно.

В марте по сравнению с февралем в еврозоне больше всего упала розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями - на 1,4%. Продажи непродовольственных товаров упали на 1,1%, а продажи моторного топлива выросли на 1,6%. В ЕС розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий в марте упали на 1,2%, продажи непродовольственных товаров снизились на 1,1%, а продажи моторного топлива выросли на 1%.

Среди государств-членов ЕС, по которым Евростат располагает данными, объемы розничных продаж упали на 2,7% в Латвии, на 2,4% в Германии и Польше и на 1,9% в Люксембурге. Больше всего объемы продаж выросли в Румынии - на 2,9%, а в Португалии и Ирландии зафиксирован рост на 2,3% и 1% соответственно.

В еврозоне розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий упали больше всего в течение года, в общей сложности на 6,8%. Продажи непродовольственных товаров упали на 2,2%, а продажи моторного топлива выросли за год на 3,5%. В ЕС продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий упали на 6,6%, а розничные продажи непродовольственных товаров - на 3,2%. Розничные продажи моторного топлива, напротив, выросли на 2,8%.