Статистика: четверть жителей Эстонии живет от зарплаты до зарплаты

Статистика SEB показывает, что сбережения населения за год остались на прежнем уровне. Однако финансовые резервы распределены неравномерно - у четверти людей до зарплаты на счету остается менее ста евро.
«Если в прошлом и позапрошлом году наблюдался двузначный рост частных сбережений - на 30 процентов по сравнению с доковидным периодом, то с весны прошлого года сбережения людей остаются на одном уровне», - сказал аналитик SEB Леннарт Китт.
Финансовые резервы распределены неравномерно
У четверти людей до дня зарплаты на счету было менее 100 евро, трети удалось накопить сбережения, близкие к средней зарплате (от 100 до 1 500 евро), каждый десятый накопил от 1 500 до 4 500 евро, и только у каждого третьего сбережения превышают среднюю зарплату более чем в три раза.
«Инфляция, однако, снизила стоимость денег почти на 17 процентов. Таким образом, если принять во внимание покупательную способность денег, 32 процентов клиентов сумели не отстать от инфляции в плане своих накоплений, так как их личные сбережения увеличились по крайней мере на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако 68 процентов людей находятся в другой ситуации. 17 процентов из них увеличили свои сбережения за год, но их накопления не поспевают за инфляцией. Таким образом, эти люди имеют меньшую покупательную способность, чем в прошлом году», - пояснил Китт.
Деньги вкладываются в срочные депозиты
Повышение процентных ставок по срочным вкладам в последние месяцы побудило частных клиентов переводить деньги на срочные вклады. «Год назад 86 процентов сбережений частных клиентов находились на текущих счетах и только 14 процентов - на срочных вкладах, но к концу первого квартала этого года первый показатель снизился до 80 процентов. Объем срочных вкладов частных лиц за полтора года удвоился. Клиенты предпочитают брать срочные вклады на год, при этом процентная ставка по текущим договорам составляет 3,35 процента», - добавил Китт.