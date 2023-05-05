Статистика: четверть жителей Эстонии живет от зарплаты до зарплаты

«Если в прошлом и позапрошлом году наблюдался двузначный рост частных сбережений - на 30 процентов по сравнению с доковидным периодом, то с весны прошлого года сбережения людей остаются на одном уровне», - сказал аналитик SEB Леннарт Китт.

Финансовые резервы распределены неравномерно

У четверти людей до дня зарплаты на счету было менее 100 евро, трети удалось накопить сбережения, близкие к средней зарплате (от 100 до 1 500 евро), каждый десятый накопил от 1 500 до 4 500 евро, и только у каждого третьего сбережения превышают среднюю зарплату более чем в три раза.

«Инфляция, однако, снизила стоимость денег почти на 17 процентов. Таким образом, если принять во внимание покупательную способность денег, 32 процентов клиентов сумели не отстать от инфляции в плане своих накоплений, так как их личные сбережения увеличились по крайней мере на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако 68 процентов людей находятся в другой ситуации. 17 процентов из них увеличили свои сбережения за год, но их накопления не поспевают за инфляцией. Таким образом, эти люди имеют меньшую покупательную способность, чем в прошлом году», - пояснил Китт.

Деньги вкладываются в срочные депозиты