Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 мая: учения медиков «Скорой помощи», будущее радиоактивных отходов в Палдиски, как выгодно и удобно посетить все музеи страны и новая циркового программа
Сегодня в выпуске:
- В столичном районе Пяэскюла прошли учения медиков и спасателей, в которых отрабатывалась симуляция крупного происшествия на железной дороге. Как работники «Скорой помощи» справились с ситуацией, в материале нашей съёмочной группы.
- Коротко по стране: о прибыли компании Eesti Energia, почему Эстония заказала 1000 доз вакцины против птичьего гриппа и кто присоединился к полицейской погоне в Нарве
- В Палдиски стартовал проект окончательной ликвидации радиоактивных отходов, которые сейчас захоронены во временном хранилище. Наш репортер отправился на место, чтобы ознакомиться с передовой технологией, разработанной для сканирования сложных объектов, и выяснить дальнейшую судьбу опасного советского «наследства»
- Почти месяц в Эстонии действует уникальный единый билет для посещения более ста музеев и пятисот выставок. Насколько популярной оказалась эта инициатива и какие преимущества дает такая карта - в материале нашей съемочной группы
- Мировые новости: о втором за 3 дня случае стрельбы в Сербии и почему в Будапеште полиция применила слезоточивый газ против несовершеннолетних
- Этим летом жителей Эстонии вновь будет радовать странствующий цирк, который в этом сезоне подготовил новую программу. Чем станут удивлять зрителей ведущие цирковые артисты из нескольких стран Европы, выяснял наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 мая.