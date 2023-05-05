«Новости в 7» за 5 мая: учения медиков «Скорой помощи», будущее радиоактивных отходов в Палдиски, как выгодно и удобно посетить все музеи страны и новая циркового программа

Сегодня в выпуске:

- В столичном районе Пяэскюла прошли учения медиков и спасателей, в которых отрабатывалась симуляция крупного происшествия на железной дороге. Как работники «Скорой помощи» справились с ситуацией, в материале нашей съёмочной группы.

- Коротко по стране: о прибыли компании Eesti Energia, почему Эстония заказала 1000 доз вакцины против птичьего гриппа и кто присоединился к полицейской погоне в Нарве

- В Палдиски стартовал проект окончательной ликвидации радиоактивных отходов, которые сейчас захоронены во временном хранилище. Наш репортер отправился на место, чтобы ознакомиться с передовой технологией, разработанной для сканирования сложных объектов, и выяснить дальнейшую судьбу опасного советского «наследства»

- Почти месяц в Эстонии действует уникальный единый билет для посещения более ста музеев и пятисот выставок. Насколько популярной оказалась эта инициатива и какие преимущества дает такая карта - в материале нашей съемочной группы

- Мировые новости: о втором за 3 дня случае стрельбы в Сербии и почему в Будапеште полиция применила слезоточивый газ против несовершеннолетних

- Этим летом жителей Эстонии вновь будет радовать странствующий цирк, который в этом сезоне подготовил новую программу. Чем станут удивлять зрителей ведущие цирковые артисты из нескольких стран Европы, выяснял наш корреспондент