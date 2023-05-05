Правительство утвердит пакет налоговых законопроектов в понедельник и в тот же день передаст его в Рийгикогу. Оппозиция рассматривает возможность пойти на обструкцию, то есть блокирование работы Рийгикогу, поскольку, по их словам, правительство отказывается обсуждать в парламенте теперь уже несколько законопроектов.

26 апреля Министерство финансов представило налоговый пакет: законопроект об изменениях в Закон о подоходном налоге и Закон о службе в Силах обороны, законопроект об изменениях в Закон о налоге с оборота, законопроект об изменениях в Закон о налоге на азартные игры и законопроект об изменениях в акты Закона об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию. Согласование завершилось в полдень 2 мая.