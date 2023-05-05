Боеприпасы для Украины: Совет ЕС одобрил совместные закупки на миллиард евро

Решение о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнения резервов армий европейских стран на один миллиард евро одобрил в пятницу, 5 мая, Совет Европейского союза. Средства будут выделены из Европейского фонда мира (ЕФМ) на «предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и, при необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности», сказано в заявлении Совета ЕС.

В Евросоюзе решили, что в рамках этой программы артиллерийские снаряды и ракеты следует приобретать только у компаний в ЕС и Норвегии. Боеприпасы должны быть полностью произведены в странах ЕС и Норвегии, либо, в случае с задействованием иностранного сырья и компонентов, должны пройти в ЕС или Норвегии окончательную сборку.

Контракты на закупки или заказы на поставку должны быть заключены до 30 сентября 2023 года через Европейское оборонное агентство (EDA) или в рамках совместных проектов по закупкам под руководством любой страны Евросоюза.

Таким образом, была одобрена вторая часть плана по срочной поставке Украине боеприпасов и пополнению собственных запасов стран-членов ЕС. Ранее стало известно, что одобрение совместных закупок блокирует Франция, настаивавшая на том, чтобы все производство и цепочки поставок боеприпасов были европейскими. К примеру, если производство находится в одной из стран Евросоюза, а порох изготовлен в Южной Корее, то Париж считал это неприемлемым.

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