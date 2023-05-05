Российские спортсмены нашли способ вернуться на международную арену

После вторжения в Украину Россия была исключена из международной спортивной арены, и ее звезды спорта не могли соревноваться с лучшими в мире. Однако сейчас многие россияне решили сменить гражданство и вернуться к участию в международных соревнованиях.

Одним из таких примеров является звезда российского велоспорта Павел Сиваков, который с прошлого года представляет Францию. Сиваков родился в Италии, но вырос во Франции, и поэтому ему было легко сменить гражданство.

«Я очень рад, что у меня появилась возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции. Я мечтаю представлять Францию на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - сказал Сиваков в интервью CyclingNews в этом году.

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, которая последние четыре года живет во Франции, также перешла под французский флаг. Однако Кирпичникова не сможет участвовать в Олимпиаде, поскольку Международная федерация плавания недавно ввела правило, согласно которому спортсмены должны представлять свою новую страну не менее трех лет, если они меняют гражданство.