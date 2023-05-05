Российские спортсмены нашли способ вернуться на международную арену

Россия по-прежнему в значительной степени отсутствует в международной спортивной жизни. Однако ее спортсмены нашли способ вернуться на международную арену, и этой возможностью пользуются все чаще.
После вторжения в Украину Россия была исключена из международной спортивной арены, и ее звезды спорта не могли соревноваться с лучшими в мире. Однако сейчас многие россияне решили сменить гражданство и вернуться к участию в международных соревнованиях.
Одним из таких примеров является звезда российского велоспорта Павел Сиваков, который с прошлого года представляет Францию. Сиваков родился в Италии, но вырос во Франции, и поэтому ему было легко сменить гражданство.
«Я очень рад, что у меня появилась возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции. Я мечтаю представлять Францию на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - сказал Сиваков в интервью CyclingNews в этом году.
Пловчиха Анастасия Кирпичникова, которая последние четыре года живет во Франции, также перешла под французский флаг. Однако Кирпичникова не сможет участвовать в Олимпиаде, поскольку Международная федерация плавания недавно ввела правило, согласно которому спортсмены должны представлять свою новую страну не менее трех лет, если они меняют гражданство.
Пловец Марк Николаев также хочет уйти от российского флага и подает заявление на получение австралийского гражданства. Он даже никогда не жил в Австралии. «Я жду подтверждения от Олимпийского комитета Австралии. Конечно, я не могу быть уверен, что это произойдет, но надеюсь, что все пройдет так, как хотелось бы и в следующем году я снова смог бы участвовать в международных соревнованиях», - сказал Николаев в интервью Swimswam