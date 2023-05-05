Сравнение цен на топливо в странах Балтии: мировые цены нас не касаются

В Таллинне все цены на топливо остались на уровне прошлой пятницы.

В Риге цена на 95-й бензин снизилась на один цент, цена на 98-й бензин и дизельное топливо осталась на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе цены на 95-й и 98-й снизились на 3 цента, а на дизельное топливо - на 6 центов.

Цена на 95-й бензин в столице Эстонии в пятницу составила 1,699 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена на 98-й бензин в Таллинне составила 1,749 евро, что на пол цента меньше, чем в Риге, но на 12,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,499 евро, что на 1,5 цента меньше, чем в Риге, но на 10 центов больше, чем в Вильнюсе.