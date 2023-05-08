КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Почему 8 мая хочется назвать «Днем победы здорового человека»

Общеизвестно, что значительная часть русскоязычной общины Эстонии привыкла 9 мая отмечать т. н. «День победы», то есть - победы Советского Союза над нацистской Германией в границах той мифологемы, для которой советская историческая (лже)наука придумала понятие «Великая отечественная война». Для западной же исторической науки совершенно очевидно, что Германия подписала акт о капитуляции 8 мая 1945 года, поэтому совершенно логично, что именно за этой датой в западном мире закреплен тот праздничный смысл, что соотносится с возданием памяти жертвам Второй мировой войны и с ощущением гарантированного «мирного неба над головой».

Ни в коем случае нельзя сказать, что у эстонцев есть серьезная - прямо-таки массовая, народная - традиция празднеств 8 мая; в конце концов, как справедливо говорят власти трех Балтийских стран, для них Вторая мировая война закончилась только в 1991 году. Однако на официальном - как общегосударственном, так и муниципальном - уровне в Эстонии после восстановления независимости каждое 8 мая (День памяти павших во Второй мировой войне) - и на достаточно широкой основе - проводились мероприятия именно с тем эмоциональным и смысловым колоритом, что присущ этому дню в любой западноевропейской стране, - будь-то Великобритания, Франция, Италия или даже Германия.