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Трагическое ДТП в Тарту: восьмимесячный ребенок умер в больнице

rus.postimees.ee
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В среду днем в Тарту, недалеко от предприятия Salvest, ​​83-летний водитель не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мать и восьмимесячного ребенка в коляске. Сегодня стало известно, что ребенок умер в больнице.

Полиция подтвердила, что ребенок, пострадавший в аварии, к сожалению, умер сегодня около полудня.

Rus.Postimees приносит соболезнования родным и близким.

Тяжелое ДТП произошло 3 мая около 14.00 на Арукюла-теэ в Тарту, где 83-летний мужчина на автомобиле Volvo сбил 26-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход с детской коляской. В коляске был восьмимесячный мальчик.

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