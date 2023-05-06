Трагическое ДТП в Тарту: восьмимесячный ребенок умер в больнице

В среду днем в Тарту, недалеко от предприятия Salvest, 83-летний водитель не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мать и восьмимесячного ребенка в коляске. Сегодня стало известно, что ребенок умер в больнице.
Полиция подтвердила, что ребенок, пострадавший в аварии, к сожалению, умер сегодня около полудня.
Rus.Postimees приносит соболезнования родным и близким.
Тяжелое ДТП произошло 3 мая около 14.00 на Арукюла-теэ в Тарту, где 83-летний мужчина на автомобиле Volvo сбил 26-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход с детской коляской. В коляске был восьмимесячный мальчик.