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В Таллинне в тяжелом ДТП пострадал мотоциклист

rus.postimees.ee
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Попавший в ДТП мотоцикл. Иллюстративно фото.
Попавший в ДТП мотоцикл. Иллюстративно фото. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера днем в Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл, в результате ДТП один человек был доставлен в больницу.

В пятницу, 5 мая, в 11.51 поступило сообщение о ДТП в Таллинне на перекрестке Нымме-теэ и Линну-теэ: 59-летний мужчина на автомобиле Skoda Kodiaq при повороте налево врезался в ехавший в противоположном направлении мотоцикл BMW R1250, которым управлял 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар в припаркованный там грузовик.

Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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