В Таллинне в тяжелом ДТП пострадал мотоциклист

В пятницу, 5 мая, в 11.51 поступило сообщение о ДТП в Таллинне на перекрестке Нымме-теэ и Линну-теэ: 59-летний мужчина на автомобиле Skoda Kodiaq при повороте налево врезался в ехавший в противоположном направлении мотоцикл BMW R1250, которым управлял 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.