Уже сегодня ⟩ Коронация короля Карла III: что будет происходить в этот день

Ампула была сделана для коронации Карла II, но ее форма восходит к более ранней версии. Согласно легенде, первая ампула в виде орла была вручена святому Томасу Бекету самой Девой Марией, которая сказала, что из нее отныне будут помазаны все будущие короли Англии.

Ложка для коронации - намного старше, она пережила даже Оливера Кромвеля, который приказал расплавить все золотые королевские регалии, победив войска короля в Гражданской войне.

Фото: BBC News

Масло изготовлено из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в монастырях Марии Магдалины и Вознесенского монастыря. Монастырь Марии Магдалины является местом захоронения бабушки Его Величества, принцессы Греции Алисы.

Эта часть церемонии является самой священной и, скорее всего, она будет скрыта от глаз публики.

Часть четвертая: Инвеститура

Это действительно и буквально: коронационный момент, единственный раз в жизни, когда Карл III наденет корону Святого Эдуарда.

Корона названа в честь гораздо более ранней версии, сделанной для англосаксонского короля и святого Эдуарда Исповедника, и, как говорят, использовалась на коронациях после 1220 года, пока Кромвель ее не расплавил.

Нынешняя корона была сделана для Карла II, для коронации которого пришлось восстанавливать и делать заново все королевские регалии. Карл II хотел, чтобы его корона походила на предыдущую, но была еще более величественной.

Фото: BBC News