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Больница требует десятки тысяч евро от беспомощной старушки

Кристер Киви
, журналист
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Лечение и уход за неизлечимо больными пожилыми людьми требует больших средств. Эту ношу стараются переложить на шеи близких.
Лечение и уход за неизлечимо больными пожилыми людьми требует больших средств. Эту ношу стараются переложить на шеи близких. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Девятого марта, на следующий день после женского дня, Тартуский уездный суд решил взять в производство иск, в котором SA Tartu Ülikooli Kliinikum требует оплаты оказанной медицинской услуги. Сумма огромная - более 30 000 евро - и эти деньги государственное медучреждение хочет получить от старушки, которая уже давно находится на их больничной койке. Уже слишком долго, с точки зрения клиники.

Женщине - назовем эту дама Астра - больше 80 лет, и она была госпитализирована в разгар пандемии коронавируса. Однако причиной стал не коронавирус , который она довольно легко перенесла, а пневмония, осложненная болезнью Паркинсона. Это дегенеративное, хроническое и прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, нарушающее способность человека двигаться и говорить.

Затрудненно и глотание. По словам родственников Астры, пожилая дама с трудом глотала даже кисель с творожным кремом. Профессиональная медсестринская помощь может помочь таким больным продержаться дольше, поскольку их кормят так, чтобы пища не попадала в трахею.

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