Больница требует десятки тысяч евро от беспомощной старушки

Девятого марта, на следующий день после женского дня, Тартуский уездный суд решил взять в производство иск, в котором SA Tartu Ülikooli Kliinikum требует оплаты оказанной медицинской услуги. Сумма огромная - более 30 000 евро - и эти деньги государственное медучреждение хочет получить от старушки, которая уже давно находится на их больничной койке. Уже слишком долго, с точки зрения клиники.
Женщине - назовем эту дама Астра - больше 80 лет, и она была госпитализирована в разгар пандемии коронавируса. Однако причиной стал не коронавирус , который она довольно легко перенесла, а пневмония, осложненная болезнью Паркинсона. Это дегенеративное, хроническое и прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, нарушающее способность человека двигаться и говорить.