Больница требует десятки тысяч евро от беспомощной старушки

Девятого марта, на следующий день после женского дня, Тартуский уездный суд решил взять в производство иск, в котором SA Tartu Ülikooli Kliinikum требует оплаты оказанной медицинской услуги. Сумма огромная - более 30 000 евро - и эти деньги государственное медучреждение хочет получить от старушки, которая уже давно находится на их больничной койке. Уже слишком долго, с точки зрения клиники.