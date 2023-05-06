ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ ⟩ За средневековым фасадом дома в Старом городе скрывается нечто удивительное

Дом в стиле поздней готики, построенный в XV веке по адресу Суур-Карья, 12, подвергся обширной реконструкции. Старая часть здания была капитально отремонтирована. Также была заменена большая часть несущих конструкций, благодаря чему достойное историческое здание превратилось в высококачественную современную жилую среду. Кроме того, в прошлом году здание было расширено за счет пристройки.

Вестибюль. Фото: Suur-Karja Residents / city24.ee

На цокольном и первом этажах исторического здания расположены бизнес-помещения. Всего в доме 16 квартир разной площади: есть как крошечные квартиры-студии, так и роскошные двухэтажные апартаменты. В некоторых квартирах есть балкон или терраса. В здании имеется тихий внутренний двор, спроектированный ландшафтным архитектором Марилен Ментааль.

Одна из квартир. Фото: Suur-Karja Residents / city24.ee

За внутренний дизайн здания отвечает известный эстонский архитектор интерьеров Аэт Пиэль. Квартиры просторны, логичны и функциональны, что типично для ее стиля. Нежное и восхитительное сочетание старого и нового создает современную жилую среду в неповторимой обстановке Старого города.

Квартира. Фото: Suur-Karja Residents / city24.ee