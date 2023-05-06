Борьба с обходом санкций: ЕС может ограничить экспорт товаров в третьи страны

Европейский Союз в рамках борьбы с обходом санкций в отношении России должен в будущем иметь возможность ограничить экспорт товаров в третьи страны. Об этом говорится в предложении Еврокомиссии относительно 11-го санкционного пакета ЕС за войну РФ против Украины, переданном входящим в блок странам в пятницу, 5 мая, пишет агентство dpa со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, для начала в качестве сдерживающего фактора предлагается создать правовую возможность для ограничения поставок из ЕС в третьи страны. Если этого будет недостаточно, то на следующем этапе экспорт определенных товаров может быть запрещен. В первую очередь это, вероятно, коснется товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, например, приборы ночного видения. Россия обходит санкции через такие страны, как Казахстан, Армения и ОАЭ.